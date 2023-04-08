"Челсі" програв перший матч після повернення в клуб Френка Лемпарда.

У суботу, 8 квітня, відбувся поєдинок 30-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" протистояв "Вулверхемптону".

Гра проходила на стадіоні "Молінью" і завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Єдиний гол у поєдинку, який і вирішив результат зустрічі, був забитий на 31-й хвилині - відзначився португальський півзахисник "вовків" Матеус Нуньєс.

"Вулверхемптон" - "Челсі" - 1:0

Гол: Нуньєс, 31

"Вулвергемптон": Са, Семеду, Доусон, Кілман, Тоті, Нуньєс (Коллінз, 90+6), Леміна (Траоре, 74), Гомес, Поденсе (Моутіньо, 64), Кунья (Сарабія, 75), Коста (Хван Хі Чхан, 63)

"Челсі": Аррісабалага, Джеймс, Фофана (Чалоба, 80), Кулібалі, Кукурелья (Чілвелл, 68), Галлахер, Фернандес, Ковачич, Стерлінг (Мудрик, 68), Гаверц (Пулішич, 61), Фелікс (Обамеянг, 67)

Попередження: Леміна, 39, Гомеш , 59 - Кукурелья, 49, Стерлінг, 63, Галлахер, 67, Ковачич, 87, Чілвелл, 89

Огляд матчу:

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик розпочав зустріч у запасі. На 69-й хвилині гри наставник "синіх" Френк Лемпард випустив українця. Михайло замінив Рахіма Стерлінга, проте допомогти своїй команді він так і не зміг.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в цій зустрічі в 6,5 бала.

Додамо, що це був перший матч Френка Лемпарда після повернення на посаду головного тренера "Челсі".

Лондонський клуб зазнав вже 11-ї поразки в нинішньому сезоні АПЛ. Після 30-ти турів "сині" займають 11-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. В активі команди 39 очок. "Вулверхемптон" з 31 очком займає 12-у позицію.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Брайтона", а "Вулверхемптон" зустрінеться з "Брентфордом". Обидві гри заплановані на 15 квітня.

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