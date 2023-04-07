Френк Лемпард керуватиме командою тільки до завершення поточного сезону.

Легенда англійського футболу Френк Лемпард став новим головним тренером "Челсі".

44-річний фахівець підписав контракт з "синіми" до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

"Повернутися в клуб було легким рішенням для мене, тому що це моя команда. Я йшов іншим шляхом з тих пір, як покинув "Челсі", але, коли мене попросили повернутися, я зробив це з вірою в те, що зможу допомогти до команди до кінця сезону. Це дійсно здорово. Я радий і вдячний наданій можливості", - прокоментував своє призначення Лемпард.

Відео дня

Лемпард провів у складі "Челсі" більшу частину своєї ігрової кар'єри і став справжньою легендою клубу. У складі "синіх" Френк зіграв 648 ігор і забив 211 голів. Він є рекордсменом клубу за забитими голами.

Крім того, Френк Лемпард вже працював в "Челсі" в якості головного тренера. Він очолював лондонський клуб протягом 18 місяців (2019 - 2021). Фахівець був звільнений з цієї посади в січні 2021 року.

Останнім місцем роботи 44-річного тренера був "Евертон", звідки його звільнили в січні цього року.

Керівництво "Челсі" зазначає, що Френк Лемпард є лише тимчасовим рішення і клуб продовжить роботу над пошуком нового головного тренера команди.

"Ми раді знову вітати Френка на "Стемфорд Брідж". Френк - член Залу слави АПЛ і легенда "Челсі". Оскільки ми продовжуємо ретельний процес пошуку постійного головного тренера, ми хочемо надати клубу і нашим уболівальникам чіткий і стабільний план на решту сезону. Ми хочемо забезпечити всі шанси на успіх, і Френк володіє всіма характеристиками і якостями, які потрібні, щоб довести нас до фінішу", - йдеться в заяві на офіційному сайті "Челсі".

Нагадаємо, 2 квітня "Челсі" звільнив Грема Поттера з поста головного тренера. 4 квітня в матчі АПЛ проти "Ліверпуля" лондонською командою керував Бруно Сальтор, який до цього працював у тренерському штабі Поттера. "Челсі" і "Ліверпуль" розписали безгольову нічию на "Стемфорд Брідж".

"Челсі" займає 11-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 39 очок після 29 матчів. У Лізі чемпіонів лондонці у чвертьфіналі зіграють з мадридським "Реалом".

У наступному матчі "Челсі" зустрінеться в гостях з "Вулверхемптоном". Гра відбудеться 8 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: