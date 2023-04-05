"Челсі" зіграв перший матч після звільнення Грема Поттера.

У вівторок, 4 квітня, відбувся перенесений поєдинок 8-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" протистояв "Челсі".

Поєдинок проходив на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершився з рахунком 0:0.

Футболісти лондонського клубу забили перший гол на 26-й хвилині, проте арбітр скасував взяття воріт після перегляду ВАР.

На старті другого тайму "сині" забили ще раз, але суддя і вдруге скасував гол "Челсі" після перегляду ВАР. Як виявилося, Кай Хаверц зіграв рукою.

За 12 хвилин до кінця поєдинку на полі з'явився Михайло Мудрик, але український вінгер, на жаль, нічим помітним не відзначився.

У підсумку команди розписали нульову нічию, яка не допомогла жодній з них в турнірному плані: "Челсі" залишився в другій половині таблиці з 39 очками, а "Ліверпуль" йде восьмим, заробивши 43 очки.

"Челсі" - "Ліверпуль" - 0:0

"Челсі": Аррісабалага, Фофана, Кулібалі, Кукурелья, Джеймс, Фернандес, Канте (Галлахер, 69), Чілвелл (Мудрик, 78), Хаверц, Фелікс (Стерлінг, 85), Ковачич

"Ліверпуль": Аліссон, Гомес, Конате, Матіп, Цімікас (Робертсон, 65), Джонс (Мілнер, 79), Фабіньо, Хендерсон, Жота, Фірміно (Салах, 65), Нуньєс (Гакпо, 79)

Попередження: Ковачич - Матіп, Цимікас, Джонс, Фабіньо

Огляд матчу:

Свій наступний матч в рамках АПЛ "Челсі" зіграє проти "Вулверхемптона" (8 квітня), а "Ліверпуль" поміряється силами з "Арсеналом" (9 квітня).

Нагадаємо, лондонський "Челсі" перед грою з "Ліверпулем" відправив у відставку головного тренера команди Грема Поттера. На місце в.о. наставника був призначений Бруно Сальтор.

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