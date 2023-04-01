З 1 по 3 квітня будуть зіграні матчі в рамках 29-го туру чемпіонату Англії з футболу.
Центральним поєдинком цього туру стане протистояння "Манчестер Сіті" і "Ліверпуля". "Городяни" ведуть боротьбу з "Арсеналом" за чемпіонство, а "Ліверпуль" всіма силами намагається повернутися в зону Ліги чемпіоном після провального старту в АПЛ.
"Арсенал", кольори якого захищає Олександр Зінченко, зіграє в цьому турі проти одного з аутсайдерів ліги - "Лідса". У цьому турі "каноніри" можуть збільшити відрив від "Сіті" в турнірній таблиці до 11 очок.
"Борнмут" Іллі Забарного в 29-му турі зіграє на своє поле проти "Фулхема". Український захисник після переходу з "Динамо" не зіграв ще жодного матчу в рамках АПЛ, оскільки відновлювався після травми, але зараз він повністю готовий до гри і в цьому турі може дебютувати.
Лондонський "Челсі", за який виступає Михайло Мудрик, в 29-му турі на своєму полі прийме "Астон Віллу".
Український захисник Віталій Миколенко в цьому турі з "Евертоном" зіграє проти лондонського "Тоттенхема".
Розклад матчів 29-го туру АПЛ
1 квітня
- 14:30 "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль"
- 17:00 "Борнмут" - "Фулхем"
- 17:00 "Арсенал" - "Лідс"
- 17:00 "Брайтон" - "Брентфорд"
- 17:00 "Кристал Пелас" - "Лестер"
- 17:00 "Ноттінгем" - "Вулвергемптон"
- 19:30 "Челсі" - "Астон Вілла"
2 квітня
- 16:00 "Вест Хем" - "Саутгемптон"
- 18:30 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
3 квітня
- 22:00 "Евертон" - "Тоттенхем"
Турнірне становище команд в АПЛ
На першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії йде "Арсенал". В активі лондонського клубу 69 набраних очок. Друга позиція в лізі за "Манчестер Сіті" - 61 очко. "Манчестер Юнайтед" з 50 балами розташувався на третьому місці. Четверта сходинка за "Тоттенхемом" - 49 балів.
"Челсі" з 38 очками займає 10-е місце. "Евертон" заробив 26 балів і йде 15-м.
У зоні вильоту АПЛ знаходяться: "Вест Хем" (18-е місце, 24 очки), "Борнмут"(19-е місце, 24 очки), "Саутгемптон" (20-е місце, 23 очки).