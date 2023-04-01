Центральним матчем туру стане протистояння "Ліверпуля" і "Манчестер Сіті".

З 1 по 3 квітня будуть зіграні матчі в рамках 29-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Центральним поєдинком цього туру стане протистояння "Манчестер Сіті" і "Ліверпуля". "Городяни" ведуть боротьбу з "Арсеналом" за чемпіонство, а "Ліверпуль" всіма силами намагається повернутися в зону Ліги чемпіоном після провального старту в АПЛ.

"Арсенал", кольори якого захищає Олександр Зінченко, зіграє в цьому турі проти одного з аутсайдерів ліги - "Лідса". У цьому турі "каноніри" можуть збільшити відрив від "Сіті" в турнірній таблиці до 11 очок.

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"Борнмут" Іллі Забарного в 29-му турі зіграє на своє поле проти "Фулхема". Український захисник після переходу з "Динамо" не зіграв ще жодного матчу в рамках АПЛ, оскільки відновлювався після травми, але зараз він повністю готовий до гри і в цьому турі може дебютувати.

Лондонський "Челсі", за який виступає Михайло Мудрик, в 29-му турі на своєму полі прийме "Астон Віллу".

Український захисник Віталій Миколенко в цьому турі з "Евертоном" зіграє проти лондонського "Тоттенхема".

Розклад матчів 29-го туру АПЛ

1 квітня

14:30 "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль"

17:00 "Борнмут" - "Фулхем"

17:00 "Арсенал" - "Лідс"

17:00 "Брайтон" - "Брентфорд"

17:00 "Кристал Пелас" - "Лестер"

17:00 "Ноттінгем" - "Вулвергемптон"

19:30 "Челсі" - "Астон Вілла"

2 квітня

16:00 "Вест Хем" - "Саутгемптон"

18:30 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"

3 квітня

22:00 "Евертон" - "Тоттенхем"

Турнірне становище команд в АПЛ

На першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії йде "Арсенал". В активі лондонського клубу 69 набраних очок. Друга позиція в лізі за "Манчестер Сіті" - 61 очко. "Манчестер Юнайтед" з 50 балами розташувався на третьому місці. Четверта сходинка за "Тоттенхемом" - 49 балів.

"Челсі" з 38 очками займає 10-е місце. "Евертон" заробив 26 балів і йде 15-м.

У зоні вильоту АПЛ знаходяться: "Вест Хем" (18-е місце, 24 очки), "Борнмут"(19-е місце, 24 очки), "Саутгемптон" (20-е місце, 23 очки).

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