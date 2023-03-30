Українець став одним із найкращих у символічній збірній.

Українського півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика визнали найшвидшим лівим вінгером усієї Англійської Прем’єр-ліги. Статистичний портал Squawka створив збірну, до якої обрав найкращих футболістів за показником швидкості на своїх позиціях.

Мудрик в одному із матчів чемпіонату Англії розвинув швидкість до 36,63 км/год. Squawka не зазначає, у якому саме матчі українець досяг такого результату.

Якщо брати до уваги усіх представників цієї символічної збірної, то Михайло іде на другому місці за швидкістю. Українець поступився лише нападнику "Ноттінгем Форрест" Бреннану Джонсону. Розрив між ними складає всього 0,07 км/год.

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Варто відзначити, що серед лівих захисників найшвидшим став конкурент іншого українця Олександра Зінченка в "Арсеналі" Кіран Тірні з показником 35,99 км/год.

У цьому сезоні АПЛ на рахунку Мудрика шість матчів, у яких він відзначився однією результативною передачею. Михайло тричі виходив у чемпіонаті зі старту, ще стільки ж разів з’являвся з лави для запасних. Також він зіграв один матч за "Челсі" у Лізі чемпіонів і не відзначився гольовими діями.

Українець офіційно приєднався до складу аристократів 15 січня цього року. "Челсі" заплатили "Шахтарю" за вінгера 70 мільйонів євро. Ще 30 млн євро донецька команда може отримати у вигляді бонусів.

Контракт Мудрика з лондонським клубом розрахований до літа 2031-го року. Аналітичний портал Transfemarkt оцінює футболіста в 60 мільйонів євро.

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