Віктор Леоненко розкритикував трансферну політику лондонського "Челсі".

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко поділився своєю думкою про невдалі виступи Михайла Мудрика в "Челсі".

Експерт вважає, що на даний момент всі покупки лондонського клубу, який витратив на трансфери в цьому сезоні понад 600 мільйонів євро, не виправдовують себе.

"Я вже втомився відповідати. Мудрик виглядає сирим... А хто винен, що купували його за 70+30? Мудрик, Ринат Ахметов, Палкін, Срна? Винні ви ("Челсі" - прим.), ви ж трактористи. Футболіст прийшов і не може показувати. А що він тут показував? Він і тут навіть не встиг проявити себе.

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"Шахтарю" треба сказати спасибі, що продали за такі гроші, а там вже справа футболіста, якщо він проявляє себе, то добре, якщо ні - значить "Челсі" буде мучитися і чекати. Він що там один? 600 мільйонів витратили і самі знаєте, де вони йдуть.

Шевченко ж написав, що треба почекати. Подумаєш - понад півмільярда викинули. Так що Мудрик тут ні при чому. Винні ті, хто купує. Йому яка різниця? Якщо він слабкий, то буде звертати увагу, якщо ні - то нехай продовжує тренуватися", - сказав Віктор Леоненко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні цього року. Трансфер українця обійшовся лондонському клубу в 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів "гірники" можуть отримати за Мудрика в якості бонусів.

У складі "Челсі" Михайло зіграв 7 матчів і відзначився 1 гольовою передачею.

Після 27 турів "сині" йдуть на 10-й позиції в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

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