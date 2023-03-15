Віктор Леоненко вважає, що Мудрику слід було залишитися в "Шахтарі" і допомогти клубу в єврокубках.

Легендарний екс-нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко виступив з критикою на адресу українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.

На думку Леоненка, вчинки 22-річного гравця збірної України не відповідають його словам.

"Друзі, прочитав інтерв'ю Михайла Мудрика. Хлопець щодня думає про нашу країну. Мені так подобається, коли люди, які перебувають за кордоном, хвилюються за Україну.

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А не простіше було б залишитися в "Шахтарі", допомогти йому в єврокубках по можливості і підготовленим вже поїхати в клуб за кордон.

Все ж просто. Або лайки збираємо? Або підписників?", - написав Леоненко у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перебрався в "Челсі" з донецького "Шахтаря" у зимове трансферне вікно. Сума трансферу з урахуванням бонусів склала 100 мільйонів євро.

У складі "Челсі" український вінгер зіграв 7 матчів у всіх турнірах. Напередодні, в матчі 27-го туру АПЛ Мудрик зміг відзначитися за "синіх" дебютним асистом і тим самим допоміг команді здолати "Лестер" (3:1).

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 10-е місце з 37 балами в активі. Наступний матч підопічні Поттера зіграють проти "Евертона". Матч відбудеться 18 березня.

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