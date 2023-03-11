Український вінгер відзначився гольовою передачею у матчі проти "Лестера".

У суботу, 11 березня, відбувся поєдинок 27-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" протистояв "Лестеру".

Гра проходила на стадіоні "Кінг Пауер" і завершилася впевненою перемогою "синіх" з рахунком 3:1.

Рахунок у грі був відкритий на 11-й хвилині - ефектний гол у складі "Челсі" забив Бен Чілуелла з передачі Каліду Кулібалі. На 39-й "лиси" зрівняли рахунок, з передачі Рікарду відзначився Патсон Дака. У самій кінцівці першого тайму "сині" знову вийшли вперед - цього разу відзначився Кай Хаверц з передачі Енцо Фернандеса.

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На 75-й хвилині матчу Михайло Мудрик забив прекрасний гол ударом з-за меж штрафного, проте суддя скасував взяття воріт українцем через офсайд. На 78-й хвилині команда Грема Поттера все ж зміцнила свою перевагу завдяки голу Матео Ковачича, точну передачу йому віддав український вінгер Михайло Мудрик. Це перша результативна дія українця у складі "Челсі".

"Лестер" - "Челсі" - 1:3

Голи: Дака, 39 - Чілвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78

"Лестер": Уорд, Перейра, Суттар, Фас, Кастань, Амарті (Тете, 66), Менді (Сумаре, 66), Іхеаначо (Варді, 76), Меддісон (Еванс, 90), Дьюсбері-Холл, Дака (Барнс, 66)

"Челсі": Аррісабалага, Фофана (Бадіашіль, 86), Кулібалі, Кукурелья, Лофтус-Чік (Чалоба, 73), Фернандес, Ковачич, Чілвелл, Хаверц, Феліш (Галлахер, 46), Мудрик (Чуквуемека, 82)

Попередження: Фас (19, 87), Перейра (51) - Фофана (13), Кукурелья (31)

Видалення: Фас (87)

Відзначимо, що Михайло Мудрик вийшов на цей матч у стартовому складі "Челсі" і відіграв 82 хвилини. За цей матч український вінгер отримав оцінку 6,9 від аналітичного порталу WhoScored.

Завдяки перемозі в цьому турі "Челсі" набрав 37 очок, але залишився на 10-му місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. "Лестер" з 24 очками займає 16-е місце.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє з "Евертоном", а "Лестер" поміряється силами з "Брентфордом". Обидві ігри відбудуться 18 березня.

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