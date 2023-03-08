Лондонський клуб зумів відігратися після поразки в першій грі проти "джмелів".

У вівторок, 7 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Челсі" зустрічався з "Боруссією" Дортмунд.

Поєдинок проходив на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Футболісти "Челсі" відкрили рахунок у грі на 43-й хвилині - відзначився вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг.

Відео дня

У дебюті другого тайму підопічні Грема Поттера зуміли подвоїти свою перевагу. На 53-й хвилині пенальті реалізував німецький півзахисник Кай Хаверц.

"Челсі" - "Боруссія" - 2:0

Голи: Стерлінг, 43, Хаверц, 53 (пен.)

"Челсі": Кепа, Фофана, Кулібалі, Кукурелья, Джеймс, Енцо (Закарія, 87), Ковачич (Лофтус-Чік, 83), Чілвелл, Стерлінг, Гаверц (Пулішич, 83), Феліш (Галлахер, 67)

"Боруссія": Майєр, Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро, Джан, Брандт (Рейна, 5), Беллінгем ,Озджан (Байно-Гіттенс, 64), Ройс, Алле (Мален, 77)

Попередження: Кепа, Енцо, Чілуелл - Зюле, Вольф, Беллінгем

Відео голів:

Відзначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик був у заявці на цей матч, але на поле тренер його не випустив. Українець другий матч поспіль проводить на лавці для запасних. Примітно, що обидва ці поєдинки лондонський клуб виграв.

Нагадаємо, перший матч "Челсі" проти "Боруссії" в Дортмунді завершився перемогою німецького клубу з рахунком 1:0. Таким чином, "Челсі" переміг "Боруссію" за сумою двох ігор і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування 1/4 фіналу і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів пройде 17 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 пройде 10 червня 2023 року на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у минулорічному фіналі здолав "Ліверпуль".

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