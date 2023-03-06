"Боруссія" перемогла "Челсі" в першій грі з рахунком 1:0.

У вівторок, 7 березня, відбудеться поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Челсі" і "Боруссією" Дортмунд.

Матч пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні. Головним арбітром зустрічі призначений нідерландський рефері Данні Маккелі.

Перша дуель "Челсі" і "Боруссії" пройшла три тижні тому в Дортмунді і завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 1:0. Єдиний гол у тому матчі забив Карім Адеємі.

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Після перемоги над "Челсі" дортмундський клуб зіграв три матчі в рамках чемпіонату Німеччини, здобувши три перемоги. "Джмелі" розгромили "Герту"(4:1), мінімально в гостях перемогли "Хоффенхайм" (1:0) і розібралися на своєму полі з "РБ Лейпциг" (2:1).

У Бундеслізі справи у "Боруссії" йдуть добре. Команда посідає друге місце, маючи однакову кількість балів з лідируючою "Баварією" - по 49.

Справи у "Челсі" йдуть куди гірше. Лондонський клуб після поразки від "Боруссії" зіграв три гри в рамках АПЛ - двічі команда Поттера програла і один раз виграла. "Сині" поступилися "Саутгемптону" (0:1) і "Тоттенгему" (0:2), перемогли - "Лідс" (1:0).

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" займає 10-е місце, набравши всього 34 очки за 25 матчів.

Челсі - Боруссія Дортмунд: прогноз

Букмекери в майбутньому протистоянні "Челсі" і "Боруссії" віддають перевагу англійцям. Ставки на перемогу підопічних Грема Поттера в букмекерських конторах приймають з коефіцієнтом 1,88, на нічию - 3,75, на тріумф колективу з Дортмунда - 4,20.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Челсі" - "Боруссія Дортмунд" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 7,20.

На думку аналітиків, у "Боруссії" більше шансів вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Так, на прохід "джмелів" до наступного раунду турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1,70. Прохід "Челсі" оцінюється коефіцієнтом 2.23.

Челсі - Боруссія Дортмунд: трансляція

На території України в прямому ефірі поєдинок "Челсі" і дортмундської "Боруссії" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у минулорічному фіналі здолав "Ліверпуль".

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