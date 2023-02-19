Михайло Мудрик отримав найгіршу оцінку серед усіх футболістів, які брали участь.

У суботу, 18 лютого, відбувся поєдинок 24-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" протистояв "Саутгемптону".

Поєдинок проходив на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершився сенсаційною поразкою господарів поля.

Матч розпочався з того, що команди вшанували пам'ять екс-гравця "Челсі" Крістіана Атсу, який був знайдений мертвим після землетрусів у Туреччині.

"Саутгемптон", який йде на останньому місці в турнірній таблиці АПЛ, дуже сміливо почав гру і грав з лондонським грандом нарівні в першій половині зустрічі. А в кінцівці тайму "святим" вдалося забити гол.

Капітан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Прауз на 45+1-й хвилині забив у ворота "Челсі" прямим ударом зі штрафного.

У другому таймі гості віддали володіння м'ячем "Челсі", а самі зосередилися на контратаках. Господарі мали безліч передгольових моментів, але забити лондонцям не вдавалося.

На 74-й хвилині капітан "Челсі" Сесар Аспілікуета отримав серйозну травму голови. Лікарі надавали іспанцеві допомогу більше 10 хвилин, після чого забрали з поля на ношах і в кисневій масці. Ступінь тяжкості травми буде відома пізніше.

В останні хвилини "Челсі" намагався вирвати очки у аутсайдера ліги, але зробити їм це так і не вдалося.

"Челсі" - "Саутгемптон" - 0:1

Гол: Уорд-Прауз, 45+1

"Челсі": Аррісабалага, Аспілікуета (Чалоба, 84), Бадьяшіль, Кулібалі (У. Фофана, 46), Чілвелл (Галлахер, 84), Ковачич, Фернандес, Мадуеке (Мудрик, 64), Фелікс, Маунт (Хаверц, 64), Д. Фофана (Стерлінг, 46)

"Саутгемптон": Базуну, Мейтленд-Найлз, Беднарек, Белла-Кочап, Перро, С. Армстронг (Уолкотт, 59), Уорд-Прауз, Лавія (Діалло, 87), Ельюнуссі (Алькарас, 87), Сулемана (А. Армстронг, 59), Онуачу (Мара, 59)

Попередження: Кулібалі, Аррісабалага - Белла-Кочап, С. Армстронг, Мара, Лавія

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик з'явився на полі в цій грі на 64-й хвилині. 22-річний екс-гравець "Шахтаря" мав шанс забити на останніх секундах гри, але м'яч після його удару пролетів сильно повз ворота.

Згідно з даними статистичного порталу WhoScored, Мудрик отримав найгіршу оцінку серед усіх футболістів - 5,8.

Після 23-х зіграних турів "Челсі" залишається на 10-му місці з 31 очком в активі. "Саутгемптон" трохи поліпшив своє становище: "святі" хоч і залишилися останніми, але тепер у них 18 очок, що всього на одне очко менше, ніж у "Лідса", який йде попереду.

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