Крістіану Атсу був 31 рік і він лише у вересні 2022 року приїхав грати у турецький чемпіонат.

Внаслідок землетрусу в Туреччині трагічно загинув відомий ганський футболіст Крістіан Атсу.

Інформацію про його смерть підтвердив футбольний агент Нана Сечере. Атсу був 31 рік.

"З важким серцем я повинен повідомити всім доброзичливцям, що, на жаль, тіло Крістіана Атсу було знайдено сьогодні вранці. Мої глибокі співчуття його родині та близьким. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати всім за молитви та підтримку. Я прошу, щоб, поки ми вживаємо необхідних заходів, усі поважали приватне життя родини в цей дуже важкий час", - написав Сечере в соцмережах.

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Атсу виступав на позиції атакувального півзахисника і захищав кольори таких команд, як "Челсі", "Ньюкасл", "Евертон", "Порту", "Малага", "Борнмут", "Ріу Аве". Останніми клубами африканця були "Аль-Раїд" з Саудівської Аравії та турецький "Хатайспор".

За національну збірну Гани Атсу провів 65 матчів та забив 10 голів. Крістіан грав з Ганою у фіналі Кубка африканських націй у 2015 році. На тому ж турнірі його визнали найкращим гравцем змагань. На клубному рівні Атсу став чемпіоном Португалії у сезоні 2012/13.

Землетрус у Туреччині

6 лютого в Туреччині сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Від стихійного лиха постраждали 10 провінцій. В даний час відомо, що число жертв в Туреччині перевищило 38 тис.

8 лютого стало відомо про смерть воротаря клубу "Єні Малатьяспор" Ахмета Еюпа Тюркаслана. Він теж загинув через страшне стихійне лихо у Туреччині.