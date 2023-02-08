Під завалами також опинилася і дружина футболіста, але її вдалося врятувати.

В результаті землетрусу в Туреччині загинув голкіпер клубу "Єні Малатьяспор" Ахмет Еюп Тюркаслан.

Як повідомила прес-служба турецької команди, тіло 28-річного футболіста знайшли під уламками одного з будинків, зруйнованого в результаті сильного землетрусу.

"Наш воротар Ахмет Еюп Тюркаслан втратив життя після того, як його розчавило під час землетрусу. Нехай Бог помилує його. Спочивай з миром", - йдеться в заяві клубу в Twitter.

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Повідомляється, що під завалами також опинилася дружина Тюркаслана, але її вдалося врятувати.

Ахмет Еюп Тюркаслан народився в Газіантепі, де в структурі місцевого клубу почав футбольну кар'єру.

У професійному футболі Тюркаслан дебютував у 2013 році. Він грав за "Анкараспор", "Бугсас Спор", "Умранієспор" та "Єні Малатьяспор".

У нинішньому сезоні він зіграв два матчі в Кубку Туреччини.

Всього на професійному рівні Тюркаслан зіграв 94 матчі, в яких пропустив 122 голи.

Раніше УНІАН повідомляв, що під завалами після землетрусів у Туреччині опинився колишній футболіст "Челсі" і "Ньюкасла" Крістіан Атсу. Пізніше ЗМІ повідомили, що футболіста вдалося врятувати.

Нагадаємо, вночі 6 лютого, землетрус магнітудою 7,8 бала стався поблизу турецького міста Газіантеп, недалеко від кордону з Сирією. Потім послідували десятки сильних афтершоків, а вдень - ще один сильний землетрус магнітудою 7,7. У Туреччині через землетрус постраждали 10 міст.

Станом на 8 лютого кількість жертв в результаті масштабного землетрусу в Туреччині і Сирії становить вже понад 9000 осіб.

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