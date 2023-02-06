Спортсмен не виходить на звʼязок.

Після декількох потужних землетрусів у Туреччині, внаслідок яких обвалилися десятки будівель, під завалами опинився футболіст збірної Гани та колишній гравець "Челсі" Крістіан Атсу.

Як повідомив турецький журналіст Екрем Конур, Атсу, який з вересня минулого року виступає за турецький "Хатайспор", не виходить на звʼязок. Відомо, що клуб базується у місті Кахраманмараш у південно-східній частині Туреччини, яка сильно постраждала від землетрусів. Крім того, на звʼязок не виходить також спортивний директор клубу Танер Савут.

31-річний Крістіан Атсу відомий виступами за збірну Гани, а також низку європейських клубів. На рахунку гравця виступи в таких командах як "Порту", "Вітесс", "Евертон", "Малага" та "Ньюкасл". З 2013 по 2017 півзахисник грав за лондонський "Челсі".

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Через трагедію у Туреччині скасовано всі спортивні заходи. На тренувальних зборах у країні також перебувають "Динамо", "Шахтар" та інші клуби УПЛ. Пресслужби клубів уже повідомили, що футболісти від землетрусів не постраждали.

Землетрус у Туреччині

У понеділок, 6 лютого 2023 року, Туреччину сколихнули декілька потужних землетрусів. На південному сході країни сталося декілька землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6.

Повідомлялося, що внаслідок руйнівного землетрусу загинули щонайменше 1498 осіб, а 8533 - постраждали. На звʼязок не виходять десятки українців.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв потужного землетрусу, який стався в Туреччині і Сирії в понеділок, 6 лютого, перевищила 2300 осіб.

Відомо, що сейсмолог з Нідерландів Франк Хогербейтс ще 3 лютого передбачив сильний землетрус, який через три дні стався в Туреччині. У 2015 році Хогербейтс попереджав також про землетрус у Непалі. Тоді загинуло понад 8 тис.осіб.

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