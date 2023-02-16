Єдиний гол у грі забив нападник "джмелів" Карім Адейємі.

У середу, 15 лютого, був зіграний перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між "Челсі" і "Боруссією" Дортмунд.

Гра проходила на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" і завершився мінімальною перемогою "джмелів".

Перший тайм команди завершили без забитих голів. Всього обидва клуби завдали 15 ударів по воротах, але всі вони пролетіли повз створ воріт. Єдиний небезпечний момент трапився на 38-й хвилині, коли гравець "Челсі" Жоау Фелікс пробив у поперечину.

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Рахунок у грі був відкритий на 63-й хвилині - нападник "Боруссії" Карім Адейємі пронісся по всій половині поля лондонців, обіграв спочатку Енцо Фернандеса, потім голкіпера Кепу Аррісабалагу, після чого точно пробив по порожніх воротах.

Кінцівка матчу проходила в атаках "Челсі", а в кінці сталася сутичка між футболістами на полі, до яких приєдналися запасні і тренерські штаби. Після відновлення гри "сині" продовжили атакувати і на 90+5 Кобель в ефектному стрибку парирував удар в дев'ятку від Енцо Фернандеса. На цьому поєдинок був завершений.

"Боруссія" - "Челсі" - 1:0

Гол: Адейємі, 63

"Боруссія": Кобель, Вольф (Рієрсон, 73), Шлоттербек, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан, Беллінгем, Брандт, Адейємі (Байно-Гіттенс, 79), Аллер (Модест)

"Челсі": Аррісабалага, Джеймс, Кулібалі, Тіагу Сілва, Чілвелл (Кукурелья, 71), Фернандес, Лофтус-Чик, Зієш, Фелікс, Мудрик (Маунт, 71), Гаверц

Попередження: Беллінгем, Джан, Адейємі, Зюле - Джеймс, Сілва, Зієш, Маунт

Огляд матчу:

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і відіграв 71 хвилину, його замінив Мейсон Маунт. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,6 бала.

Нагадаємо, зустріч команд відбудеться 7 березня в Лондоні. За підсумками двоматчевого протистояння буде визначено чвертьфіналіст нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

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