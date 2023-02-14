Український вінгер Михайло Мудрик може дебютувати за "Челсі" в Лізі чемпіонів.

У середу, 15 лютого, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому дортмундська "Боруссія" зустрінеться з лондонським "Челсі".

Зустріч команд пройде на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" в Німеччині. Обслужить матч іспанська бригада арбітрів. Головний суддя - Хесус Гіль Мансано.

На стадії групового раунду "Боруссія" грала в групі G з "Манчестер Сіті"(поразка 1:2, нічия 1:1), "Копенгагеном" (перемога 3:0, нічия 1:1) і "Севільєю" (перемога 4:1, нічия 1:1).

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Дортмундський клуб набрав 9 балів і посів друге місце в квартеті.

До гри проти "Челсі" німецький колектив підходить в прекрасній формі. "Джмелі" виграли п'ять з п'яти останніх матчів, забивши при цьому 13 голів і пропустивши лише 3.

"Челсі", в свою чергу, до гри проти "Боруссії" підходить не в найкращій своїй формі. В останніх п'яти матчах лондонці зуміли здобути лише одну перемогу - проти "Крістал Пелас" (1:0). Три матчі "сині" зіграли внічию і один раз програли.

В АПЛ справи у "Челсі" йдуть дуже погано. Команда Грема Поттера набрала тільки 31 очко за 22 матчі і займає 10-е місце в турнірній таблиці.

Незважаючи на проблеми в чемпіонаті Англії, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Челсі" вийшов з першого місця в своїй групі. І це при тому, що груповий етап почався для лондонців з сенсаційної виїзної поразки від "Динамо" Загреб (0:1), яка і призвела до відставки Томаса Тухеля з поста головного тренера. Далі "сині" зіграли внічию проти "Зальцбурга" (1:1), двічі перемогли "Мілан" (3:0, 2:0), перемогли "Зальцбург" (2:1) і "Динамо" Загреб (2:1).

Боруссія Дортмунд - Челсі: прогноз

Фаворитом цієї дуелі аналітики вважають німецький колектив. Так, на перемогу "Боруссії" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,44. На тріумф "Челсі" можна поставити з коефіцієнтом 3,00. Нічия - 3,40.

Букмекери вважають, що в дуелі "Челсі" і "Боруссії" буде забито не менше двох голів. Ставки на тотал голів більше 2 приймаються з коефіцієнтом 1,46, в той час як на тотал менше 2 голів можна поставити за 2,85.

Якщо заб'ють гравці німецького клубу, зіграє коефіцієнт 1,27. На гол "Челсі" ставки приймають з коефіцієнтом 1,34. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,71.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Боруссія" - "Челсі" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 6,80.

Прохід англійського клубу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 1,59, а німців - 2,45.

У поєдинку проти "Боруссії" у складі "Челсі" в плей-офф Ліги чемпіонів може дебютувати український вінгер Михайло Мудрик. Гол українця в цій грі оцінений коефіцієнтом 6,00.

Боруссія Дортмунд - Челсі: трансляція

На території України в прямому ефірі поєдинок дортмундської "Боруссії" і лондонського "Челсі" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч-відповідь "Челсі" і "Боруссії" Дортмунд відбудеться у вівторок, 7 березня.

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