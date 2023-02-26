"Челсі" не може виграти в АПЛ вже п'ять матчів поспіль.

У неділю, 26 лютого, відбувся поєдинок 25-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Тоттенхем" протистояти "Челсі".

Поєдинок проходив на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" і завершився перемогою "шпор" з рахунком 2:0.

У першому таймі команди намагалися знайти свою гру, проте забитих голів глядачі не побачили. Під завісу тайму команди влаштували бійку, в результаті якої вінгер "Челсі" Хакім Зіеш спочатку був видалений з поля, але після система ВАР врятувала гравця і арбітр змінив рішення.

У самому дебюті другого тайму гравці "Тоттенхема" відкрили рахунок у матчі - на 46-й хвилині приголомшливий гол з дальньої дистанції забив Олівер Скіпп. На 82-й хвилині лідер атаки "шпор" Харрі Кейн забив другий гол у ворота "Челсі" і поставив крапку в цій грі.

"Тоттенхем" - "Челсі" - 2:0

Голи: Скіпп, 46, Кейн, 82

"Тоттенхем": Форстер, Ленгле, Дайєр, Ромеро, Девіс, Хейбьєрг, Скіпп, Емерсон Роял, Рішарлісон (Порро, 89), Кулушевскі (Сон, 78), Кейн

"Челсі": Аррісабалага, Чілвелл, Кулібалі, Сільва (В. Фофана, 19), Р. Джеймс, Фернандес, Лофтус-Чік (Закарія, 62), Стерлінг (Мудрик, 83), Фелікс (Обамеянг, 83), Зієш, Хаверц

Попередження: Емерсон Роял, 45+3, Девіс, 59 - Зієш, 45+1, Хаверц, 45+3, Маунт, 73

Огляд матчу:

Відзначимо, що Михайло Мудрик почав цю гру на лавці запасних і вийшов на поле на 83-й хвилині, замінивши Жоао Фелікса. За цей матч український вінгер отримав позначку 5,9 від аналітичного порталу WhoScored.

Додамо, що "Челсі" не може виграти вже п'ять матчів поспіль в АПЛ. Востаннє підопічні Грема Поттера перемагали ще в середині січня "Крістал Пелас" (1:0).

У турнірній таблиці АПЛ "Челсі" йде на 10-й позиції, заробивши 31 очко.

Свій наступний матч "сині" зіграють на своєму полі проти "Лідса". Гра запланована на 4 березня.

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