Перемогу італійському клубу приніс гол Браїма Діаса.

У вівторок, 14 лютого, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Мілан" протистояв "Тоттнехэму".

Зустріч команд проходила на знаменитому стадіоні "Сан Сіро" в Італії і завершилася перемогою господарів поля.

Футболістам "Мілана" вдалося забити швидкий гол - на 7-й хвилині гри відзначився Браїм Діас.

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У другому таймі гравці "Тоттенхема" стали частіше загрожувати воротам суперника - мабуть, подіяла промова Антоніо Конте в перерві. Однак ударам лондонців не вистачало точності. Господарям поля вдалося зберегти свої ворота "сухими" і виграти першу дуель цього протисояння.

"Мілан" - "Тоттенхем" - 1:0

Гол: Діас, 7

"Мілан": Татарушану, Калулу, К'яєр, Тіау, Салемакерс (Мессіас, 77), Круніч, Тоналі (Побєга, 86), Ернандес, Діас (де Кетеларе, 77), Жиру, Леау (Ребіч, 90+1)

"Тоттенхем": Форстер, Лангле (Девіс, 81), Дайєр, Ромеро, Емерсон Роял, Скіпп, Сарр, Перішич, Кулусевскі (Рішарлісон, 70), Кейн, Сон (Данджума, 81)

Попередження: Тоналі, Ернандес - Ромеро, Дайєр

Огляд матчу:

Варто відзначити, що ця перемога стала для міланського клубу першою в плей-офф Ліги чемпіонів за останні дев'ять років - в останній раз "россонері" могли похвалитися успіхом в матчі плей-офф Ліги чемпіонів лише в лютому 2013 року. Тоді, 20 лютого, італійський клуб виявився сильнішим у першому матчі 1/8 фіналу з "Барселоною".

Примітно, що в матчі-відповіді каталонці перемогли "россонері" і виступи "Мілана" в ЛЧ завершилися вже на стадії 1/8 фіналу.

Нагадаємо, матч-відповідь "Мілан" та "Тоттенхем" зіграють 8 березня в Лондоні. За підсумками двоматчевого протистояння буде визначено чвертьфіналіст нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

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