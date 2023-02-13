Букмекери вірять у перемогу "Тоттенхема" за підсумками двох матчів з "Міланом".

У вівторок, 14 лютого, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Мілан" поміряється силами з лондонським "Тоттенхемом".

Зустріч команд пройде на знаменитому стадіоні "Сан Сіро" в Італії.

"Мілан" на стадії групового етапу ЛЧ виступав у групі Е з "Челсі" (дві поразки - 0:3, 0:2), "Зальцбургом" (перемога 4:0, нічия 1:1) і "Динамо" Загреб (дві перемоги - 4:0, 3:1). "Россонері" посіли друге місце, набравши 10 балів.

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"Мілан" підходить до гри з "Тоттенхемом" в жахливій ігровій формі. З останніх п'яти матчів команда Стефано Піолі виграла тільки один (проти "Торіно" - 1:0), програвши при цьому чотири рази: двічі "Інтеру" (0:1, 0:3), "Сассуоло" (2:5) і "Лаціо" (0:4).

Лондонський "Тоттенхем" на стадії групового етапу Ліги чемпіонів посів перше місце в квартеті з "Айнтрахтом" (перемога 3:2, нічия 1:1), "Спортингом" (нічия 1:1, перемога 2:0) і "Марселем" (дві перемоги - 2:0, 2:1).

Напередодні матчу проти "Мілана" лондонський клуб зазнав розгромного фіаско в рамках АПЛ проти "Лестера" (1:4). До цієї гри команда Антоніо Конте здобула три поспіль перемоги, не пропустивши жодного голу: "Манчестер Сіті" (1:0), "Престон" (3:0), "Фулхем" (1:0).

Мілан - Тоттенхем: прогноз

У цьому протистоянні букмекери невелику перевагу віддають господарям поля. Ставки на перемогу "Мілана" приймаються з коефіцієнтом 2,55. Перемога "Тоттенхема" оцінена коефіцієнтом 3,00. Нічия - 3,25.

На думку аналітиків, в матчі "Мілана" і "Тоттенхема" не буде забито багато голів. Так, на тотал голів Менше 2,5 можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,79. На тотал більше 2,5 коефіцієнт 2,09.

Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1,32. На гол гостей ставки приймають з коефіцієнтом 1,38. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,80.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Мілан" - "Тоттенхем" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 6,50.

Прохід англійського клубу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 1,61, а італійців - 2,41.

Мілан - Тоттенхем: трансляція

На території України в прямому ефірі матч "Мілан" - "Тоттенхем" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, відбудеться ще один матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться французький ПСЖ і німецька "Баварія".

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