"Мілан" програє другий поспіль матч в чемпіонаті Італії з розгромним рахунком.

У неділю, 29 січня, відбувся поєдинок 20-го туру італійської Серії А, в якому "Сассуоло" на виїзді грав проти чинного чемпіона ліги - "Мілан".

Гра проходила на стадіоні "Сан-Сіро" і завершилася розгромною поразкою "россонері" з рахунком 2:5.

Команда Стефано Піолі вже за підсумками першого тайму програвала 1:3 - на голи Дефреля, Фраттезі і Берарді "россонері" відповіли лише голом Жиру.

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У другому таймі "Сассуоло" забив ще два голи у ворота "Мілана". Своє прізвище на табло записали Арман Лор'єнте і Матеус Енріке. "Мілан" відповів точним ударом Дівока Орігі, бельгієць забив з передачі Жуніора Мессьяса.

"Мілан" - "Сассуоло" - 2:5

Голи: Жиру, 24, Орігі, 81 – Дефрель, 19, Фраттезі, 21, Берарді, 30, Лор'єнте, 47, Енріке, 79

"Мілан": Тетерушану, Калабрія, Габбія, Калулу, Ернандес, Круніч (Побєга, 71), Салемакерс (Жуніор Мессіас, 70), Тоналі, де Кетеларе (Рафаел Леау, 46), Ребіч (Орігі, 71), Жиру

"Сассуоло": Консільї, Рожеріо, Ерліч, Руан, Маркіцца (Кірьякопулос, 46), Обіанг, Фраттезі (Торстведт, 77), Траоре, Берарді (Феррарі, 85), Лор'єнте (Альварес, 76), Дефрель (Матеус Енріке, 76)

Попередження: Тоналі, 37, Ребіч, 45+4, Калабрія, 46, Круніч, 61, Габбія, 87, Жиру, 90+1, Побєга, 90+5 – Берарді, 38, Обьянг, 53, Кірьякопулос, 61, Фраттезі, 73, Трессолді, 90+1

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Мілан" вперше в історії пропускає по чотири м'ячі в двох матчах Серії А поспіль. Про це повідомляє Gracenote Live у Twitter. В минулому турі чемпіонату Італії "россонері" програли з рахунком 0:4 проти римського "Лаціо".

Через серію невдалих результатів "Мілан", який в минулому сезоні став чемпіоном Італії через 11 років, опустився на п'яту сходинку турнірної таблиці, набравши в 20 матчах 38 очок. Відставання від лідируючого "Наполі" становить 12 очок, але у неаполітанців ще гра в запасі.

"Сассуоло" набрав 20 очок і піднявся на 16-ту сходинку турнірної таблиці.

У наступному турі "Мілан" зіграє проти "Інтера". Міланське дербі відбудеться 5 лютого.

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