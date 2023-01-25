Перемогу команді Мауріціо Саррі принесли голи Мілінковіча-Савіча, Дзакканьї, Луїса Альберто і Андерсона.

У вівторок, 24 січня, відбувся поєдинок 19-го туру італійської Серії А, в якому "Лаціо" грав проти чинного чемпіона ліги - "Мілана".

Зустріч проходила на стадіоні "Олімпіко" в Римі і завершилася розгромною перемогою "орлів".

Римляни дуже швидко відкрили рахунок у поєдинку - на 4-й хвилині гри забитим голом відзначився Сергій Мілінковіч-Савіч. Гольову передачу на серба віддав Маттіа Дзакканьї. Наприкінці першого тайму сам Дзакканьї записав на свій рахунок забитий м'яч.

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У другій половині зустрічі Луїс Альберто реалізував одинадцятиметровий удар, а незабаром Феліпе Андерсон встановив підсумковий рахунок у матчі. Цього разу Альберто віддав гольову передачу.

"Лаціо" - "Мілан" - 4:0

Голи: Мілінковіч-Савіч, 4, Дзакканьї, 38, Луїс Альберто, 67 (пен.), Андерсон, 75

"Лаціо": Проведель, Хюсай, Казале, Романьолі, Марушич (Лаццаро, 78), Мілінковіч-Савіч (Машич, 82), Катальді (Антоніо, 87), Луїс Альберто, Педро (Ромеро, 78), Андерсон, Дзакканьї

"Мілан": Татарушану, Калабрія, Калулу, Томорі (К'яєр, 24), Дест, Беннасер, Тоналі, Мессіас (Салемакерс, 59), Діас (де Кетеларе, 59), Леау (Ребіч, 79), Жиру (Орігі, 59)

Попередження: Мілінковіч-Савіч - Беннасер, К'яєр

Огляд матчу:

Після 19-ти турів чемпіонату Італії "Мілан" з 38 очками займає друге місце в турнірній таблиці. "Лаціо" з 37 очками йде на третій сходинці.

Лідирує в чемпіонаті "Наполі", в активі якого 50 набраних балів.

У наступному турі Серії А "Мілан" зіграє проти "Сассуоло", а "Лаціо" поміряється силами з "Фіорентиною". Обидва матчі заплановані на 29 січня.

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