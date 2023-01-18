Міланський "Інтер" виграє Суперкубок Італії у другому сезоні поспіль.

У середу, 18 січня, відбувся поєдинок за Суперкубок Італії, в якому зустрілися "Мілан" та "Інтер".

Гра пройшла на стадіоні "Кінг Фахд" в Ер-Ріяді (Саудівської Аравії) і завершилася розгромною перемогою "нерадзуррі" з рахунком 3:0.

Футболісти "Інтера" вийшли вперед вже на 10-й хвилині зустрічі - гол забив Федеріко Дімарко з передачі Ніколо Барелли. На 21-й хвилині боснійський форвард Едін Джеко після пасу захисника Алессандро Бастоні зміцнив перевагу підопічних Сімоне Індзагі.

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У другому таймі "Мілан" більше володів м'ячем і частіше проводив гострі атаки, але суперник забив ще один гол. На 77-й хвилині аргентинський форвард Лаутаро Мартінес після передачі Мілана Шкріньяра встановив підсумковий рахунок зустрічі.

"Мілан" - "Інтер" - 0:3

Голи: Дімарко, 10, Джеко, 21, Л. Мартінес, 77

"Мілан": Тетерушану, Калабрія (Дест, 79), Кьєр (Калюлю, 64), Томорі, Т. Ернандес, Тоналі, Беннасер, Мессіас (Орігі, 65), Діас (Де Кетеларе, 65), Леау, Жиру (Ребіч, 79)

"Інтер": Онана, Шкриньяр, Ачербі, Бастоні (де Врей, 84), Дарміан, Барелла (Гальярдіні, 71), Чалханоглу (Аслані, 84), Мхітарян, Дімарко (Госенс, 63), Джеко (Корреа, 71), Л. Мартінес

Огляд матчу:

Варто відзначити, що гол у цій грі став знаменним для Едіна Джеко. За інформацією Goal, боснієць став найстаршим автором гола в Суперкубку Італії, забивши у віці 36 років і 307 днів.

Раніше рекорд належав екс-нападнику "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який відзначився в грі за Суперкубок Італії у віці 35 років і 350 днів.

Додамо, що "Інтер" стає переможцем Суперкубка Італії з футболу вдруге поспіль. У минулому сезоні "нерадзурі" виграли цей трофей, перемігши "Ювентус" з рахунком 2:1.

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