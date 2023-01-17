"Інтер" спробує захистити титул чинного переможця турніру.

У середу, 18 січня, відбудеться поєдинок за Суперкубок Італії з футболу, в якому "Мілан" проти "Інтера".

Знамените "Derby della Madonnina" пройде в місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія).

Чинний чемпіон Італії після паузи на ЧС-2022 поки не може прийти до тями. Після перемоги над скромною "Салернітаною" (1: 2) в першому матчі року "россонері" не можуть перемогти в трьох матчах поспіль. У чемпіонаті втрачені очки в матчах з "Ромою" (2:2) і "Лечче" (2:2), а в 1/8 фіналу Кубка команда Стефано Піолі, граючи в більшості в Мілані, поступилася "Торіно" (0:1).

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"Інтер" розпочав сезон відверто посередньо, але врешті-решт свої позиції підтягнув. Вони виграли 8 з останніх десяти матчів в Серії А, а вже в новому році змогли обіграти лідера "Наполі" (0:1), а в минулому турі на виїзді дотиснули "Аталанту" (2:3).

Мілан - Інтер: прогноз

Букмекери в своїх прогнозах віддають незначну перевагу "Інтеру". Поставити на перемогу підопічних Сімоне Індзагі в букмекерських конторах можна з коефіцієнтом 2,65, а перемога "Мілана" оцінена в 2,75. Коефіцієнт на нічию - 3,40.

Гол "россонері" в протистоянні з "Інтером" оцінюється коефіцієнтом 1,30, в той час як на гол "нерадзурі" приймають ставки з коефіцієнтом 1,28.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на цю подію - 6,90.

Підсумкова перемога "Інтера" в Суперкубку Італії оцінюється коефіцієнтом 1,89, тріумф "Мілана" - 1,97.

Мілан - Інтер: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу за Суперкубок Італії між "Міланом" і "Інтера" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Початок поєдинку о 21:00 за київським часом.

Додамо, що "Інтер" є чинним переможцем Суперкубка Італії. У фіналі минулого розіграшу "нерадзурі" перемогли "Ювентус" з рахунком 2:1.

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