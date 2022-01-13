Гол Алексіса Санчеса на останніх секундах гри приніс "Інтеру" трофей.

У середу, 12 січня, у фінальному поєдинку за Суперкубок Італії з футболу туринський "Ювентус" грав проти міланського "Інтера". Матч проходив на стадіоні "Джузеппе Меацца" і завершився перемогою

Відкрив рахунок у грі "Ювентус" на 25-й хвилині гри завдяки голу Вестона Маккенні. Всього десять хвилин вистачило "Інтеру", щоб зрівняти рахунок на табло. Точним ударом з пенальті на 35-й хвилині відзначився Лаутаро Мартінес.

Читайте такожРеал у видовищному матчі обіграв Барселону і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії (відео)В основний час команди не змогли визначити найсильнішого, тому довелося довелося зіграти додаткові два тайми. У самій кінцівці четвертого тайму, на 120-й хвилині гри голом відзначився Алексіс Санчес і приніс міланському "Інтеру" перемогу в Суперкубку Італії-2022.

"Інтер" - "Ювентус" - 2:1

Голи: Лаутаро Мартінес, 35 (пен), Алексіс Санчес, 120 - Маккенні, 25

"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, де Врей, Бастоні, Думфріс (Дарміан, 89), Чалханоглу, Барелла (Відаль, 89), Брозович, Перішіч (Дімарко, 100), Джеко (Корреа, 75), Лаутаро Мартінес (Алексіс Санчес, 75)

"Ювентус": Перін, де Шильо, Ругані, К'єлліні, Алекс Сандро, Маккенні, Локателлі (Бентанкур, 91), Рабьо, Бернардески (Артур, 79), Кулусевски (Дибала, 74), Мората (Кін, 88)

Попередження: Джеко, 60, Корреа, 106, Відаль, 119 - Бернардески, 43, Дибала, 105, Лайки, 109

Відео голів:

Суперкубок Італії: що потрібно знати