У середу, 12 січня, у фінальному поєдинку за Суперкубок Італії з футболу туринський "Ювентус" грав проти міланського "Інтера". Матч проходив на стадіоні "Джузеппе Меацца" і завершився перемогою
Відкрив рахунок у грі "Ювентус" на 25-й хвилині гри завдяки голу Вестона Маккенні. Всього десять хвилин вистачило "Інтеру", щоб зрівняти рахунок на табло. Точним ударом з пенальті на 35-й хвилині відзначився Лаутаро Мартінес.
Читайте такожРеал у видовищному матчі обіграв Барселону і вийшов у фінал Суперкубка Іспанії (відео)В основний час команди не змогли визначити найсильнішого, тому довелося довелося зіграти додаткові два тайми. У самій кінцівці четвертого тайму, на 120-й хвилині гри голом відзначився Алексіс Санчес і приніс міланському "Інтеру" перемогу в Суперкубку Італії-2022.
"Інтер" - "Ювентус" - 2:1
Голи: Лаутаро Мартінес, 35 (пен), Алексіс Санчес, 120 - Маккенні, 25
"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, де Врей, Бастоні, Думфріс (Дарміан, 89), Чалханоглу, Барелла (Відаль, 89), Брозович, Перішіч (Дімарко, 100), Джеко (Корреа, 75), Лаутаро Мартінес (Алексіс Санчес, 75)
"Ювентус": Перін, де Шильо, Ругані, К'єлліні, Алекс Сандро, Маккенні, Локателлі (Бентанкур, 91), Рабьо, Бернардески (Артур, 79), Кулусевски (Дибала, 74), Мората (Кін, 88)
Попередження: Джеко, 60, Корреа, 106, Відаль, 119 - Бернардески, 43, Дибала, 105, Лайки, 109
Відео голів:
Суперкубок Італії: що потрібно знати
- За перемогу в турнірі борються переможець Серії А і володар Кубка Італії попереднього сезону. У разі, якщо один і той же клуб є чемпіоном і володарем Кубка, то проти нього грає фіналіст Кубка.
- Рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку є "Ювентус", який виграв турнір 9 разів.
- У минулому сезоні переможцем Суперкубка Італії став туринський "Ювентус".
- Міланський "Інтер" завоював свій шостий Суперкубок Італії в історії.