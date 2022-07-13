Віктор Леоненко вважає, що немає сенсу здійснювати нападки на тих, хто чогось боїться.

Легендарний у минулому нападник і один з найкращих бомбардирів в історії київського "Динамо" Віктор Леоненко висловився про своє ставлення до російських спортсменів, які мовчать про війну РФ проти України.

Екс-футболіст заявив, що можливі висловлювання російських спортсменів ніяк не вплинуть на рішення президента Росії Володимира Путіна.

"Російські спортсмени не те, що не винні, вони нічого не можуть зробити. Вони нічого не вирішують. Там вирішує одна людина. Що на них кричати? Не говорять і не говорять. Спортсмени в Росії, і не тільки там, і так постраждали, тому що їх звідусіль викинули. Це добре чи погано для спорту? Спортсмени нічого не вирішують, толку їх судити", - наводить слова Леоненко "Sport Arena TV".

Також Віктор Леоненко висловився і про Анатолія Тимощука, який, незважаючи на розв'язану РФ війну, продовжує працювати в російському "Зеніті".

"Що кожна людина повинна бути сміливою? Навіщо судити людину, яка боїться або є боягузом. Ну, давай нападемо на Тимощука, як всі зробили. Я вважаю, що його взагалі чіпати не можна. Навіщо його матюкати?", - сказав Леоненко.

Варто відзначити, що Віктор Леоненко вже не вперше висловлюється на захист російських спортсменів. У квітні екс-футболіста "Динамо" через подібні заяви звільнили з каналів "Футбол", де він працював експертом. Коментуючи рішення керівництва, Леоненко не став відмовлятися від своїх слів.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 140-й день.

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