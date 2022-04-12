Віктор Леоненко вважає, що його звільнили не через скандальне інтерв'ю.

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Віктор Леоненко прокоментував своє звільнення з ТК Футбол.

За словами фахівця, йому ніхто особисто не повідомляв про звільнення. Екс-форвард "біло-синіх" вважає, що він потрапив під скорочення, а не за скандальне інтерв'ю про російських спортсменів.

"Мені б хотілося почути це від нього особисто, а не від друзів. Інтерв'ю, на яке він посилається, швидше за все - відмазка. На ТК Футбол зараз всіх розганяють. Думаю, я просто потрапив під скорочення. Денисов придумав причину через інтерв'ю, хоча міг мене набрати і все сказати. Я люблю відкритість.

Два або три дні тому я спілкувався з ним. Він мені тоді сказав те ж саме: "Що ти там наговорив?". Про звільнення не було й мови. В інтерв'ю я нічого такого не сказав. Я завжди себе контролюю.

Російські спортсмени? Я можу і зараз це сказати. Будь-яка нормальна людина розуміє, що вони нічого не вирішують", - наводить слова Леоненко FanDay.

Легенда київського "Динамо" також заявив, що йому не складе труднощів знайти новою роботу.

"Я ні на кого образу не тримаю. Щодо Денисова, я просто зроблю висновки. Не забувайте, хто з нас великий - я, а не Денисов! У мене на телеканалі з усіма були дружні стосунки. У мене немає ворогів.

Я точно не пропаду. Буду думати. Не здивуюся, якщо мені вже зараз почнуть дзвонити щодо роботи. На телебачення поки не хочу. Швидше за все, я буду консультантом в клубі, і, думаю, що не в одному", - резюмував Леоненко.

Додамо, що Леоненко працював на телеканалах "Футбол 1/2/3" з 2013 року.

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