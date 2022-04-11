Леоненко працював на телеканалах "Футбол 1/2/3" з 2013 року.

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив про припинення співпраці з колишнім нападником "Динамо" та телеекспертом Віктором Леоненком.

"Всі його вислови в інтерв’ю – це лише його позиція. На тлі zігуючих спортсменів з росії виправдовувати їх мовчазну позицію – це за межею цинізму. Канал "Футбол" після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", – написав Денисов.

52-річний Леоненко говорив, що не вважає, що російські спортсмени в чомусь винні, тому що за висловлювання про вторгнення в Україну в Росії можна отримати тюремний строк.

"Не вважаю, що спортсмени РФ у чомусь винні. Що з нас брати? У Росії за слова можна відразу ж у тюрягу сісти. Тут усе зрозуміло. Тому я спортсменів особливо і не засуджую, тому що багато хто мовчить через те, що можна отримати термін. Ми – мирні люди, хіба що Алієв може з автомата постріляти і то я не певен. Але він лайки робить, хоч я лайки не люблю", - сказав Леоненко для SportArena, що і спровокувало звільнення з телеканалів "Футбол".

Леоненко працював на телеканалах "Футбол 1/2/3" з 2013 року.

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