Михайло Мудрик відзначився першою результативною дією в АПЛ.

У суботу, 11 березня, в рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" на виїзді переміг "Лестер" з рахунком 3:1.

Український вінгер лондонського клубу Михайло Мудрик відзначився гольовою передачею в цій грі, чим допоміг своїй комаді взяти три очки.

Головний тренер "синіх" Грем Поттер у коментарі після матчу похвалив футболіста збірної України.

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"Позаду хороший тиждень для нас. Три перемоги - над "Лідсом", Дортмундом і "Лестером" - багато говорять про розвиток команди. З "Лестером" була важка гра, як це завжди буває. Але врешті-решт, думаю, ми заслужили перемогу.

Що стосується Мудрика, він молодий гравець, у якого не так багато досвіду, але все попереду. З кожною грою він буде тільки прогресувати. Його ставлення до справи просто фантастичне, він хоче працювати на команду. Я радий, що він віддав гольову передачу і допоміг нам здобути перемогу", - наводить слова Грема Поттера Football.London.

Відзначимо, що незважаючи на гольову передачу, Михайло Мудрик отримав невисокі оцінки за матч проти "Лестера".

Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця в 6,9 бала, а SofaScore і зовсім поставив 22-річному вінгеру лише 6,5. При цьому з 11 стартових гравців "Челсі" гірше оцінку отримав тільки Жоау Феліш.

У грі проти "Лестера" Мудрик зіграв 82 хвилині. За цей час він зробив 37 торкань, віддав 17 точних пасів, 15 разів втратив м'яч і один раз його виграв.

Додамо, що в грі з "Лестером" український вінгер також забив гол, проте суддя скасував взяття воріт українцем через офсайд.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" у зимове трансферне вікно з "Шахтаря". Українець зіграв за лондонський клуб 7 матчів у всіх турнірах. Гольова передача у грі з "Лестером" стала дебютною результативною дією 22-річного гравця в новому клубі.

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