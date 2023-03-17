В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться команди українців Михайла Мудрика та Андрія Луніна.

У п'ятницю, 17 березня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Боротьбу за трофей на цій стадії ведуть вісім клубів: "Реал" Мадрид (чинний переможець Ліги чемпіонів), "Наполі", "Челсі", "Бенфіка", "Баварія", "Мілан", "Інтер" і "Манчестер Сіті".

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид (Іспанія) - "Челсі" (Англія)

"Інтер" Мілан (Італія) - "Бенфіка" (Португалія)

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)

"Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія)

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Мілан" / "Наполі" - "Інтер" / "Бенфіка"

"Реал" / "Челсі" - "Манчестер Сіті" / "Баварія"

Перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 11-12 квітня, матчі-відповіді - 18-19 квітня. Перші півфінальні ігри будуть зіграні 9-10 травня, матчі-відповіді - 16-17 травня.

Відео дня

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде 10 червня на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у минулорічному фіналі здолав "Ліверпуль".

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