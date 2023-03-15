Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в п'ятницю, 17 березня.

У вівторок, 14 березня, були зіграні ще два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023.

Путівки в 1/4 фіналу турніру за результатами цього ігрового дня завоювали "Манчестер Сіті" і "Інтер".

Англійський клуб у повторній грі здобув розгромну перемогу над "РБ Лейпциг" з рахунком 7:0 і переміг "биків" за сумою двох матчів 8:1.

Відео дня

Міланський "Інтер" зіграв внічию з "Порту" (0:0). Перша дуель цих команд завершилася мінімальною перемогою італійського клубу з рахунком 1:0.

Раніше в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вийшли також "Челсі", "Бенфіка", "Мілан" і "Баварія". Лондонський клуб за сумою двох матчів обіграв дортмундську "Боруссію" (2:0, 0:1), лісабонці розгромили "Брюгге" (5:1, 2:0). "Баварія" здолала французький ПСЖ (2:0, 1:0), "Мілан" пройшов англійський "Тоттенхем" (0:0, 1:0).

Список учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Челсі" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія)

"Баварія" (Німеччина)

"Мілан" (Італія)

"Інтер" (Італія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

Ще два учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів визначаться 15 березня в парах "Реал" - "Ліверпуль" і "Наполі" - "Айнтрахт".

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройде в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні в п'ятницю, 17 березня.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". У минулорічному фіналі мадридський клуб обіграв "Ліверпуль".

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