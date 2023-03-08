Бельгійський клуб програв "Бенфіці" із загальним рахунком 1:7.

У вівторок, 7 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Бенфікою" і "Брюгге".

Гра проходила на стадіоні "Ештадіу да Луш" в Лісабоні і завершилася розгромною перемогою португальського клубу.

Рахунок у грі був відкритий на 38-й хвилині - гол забив Рафа Сілва. На другій доданій до першого тайму хвилині Гонсалу Рамуш подвоїв перевагу господарів, а на 57-й хвилині довів рахунок до розгромного.

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На 71-й хвилині Жоау Маріу забив четвертий гол "Бенфіки", на 77-й хвилині Давид Нерес відправив у ворота "Брюгге" п'ятий м'яч. На 87-й хвилині зусиллями Бьорна Мейєра "Брюгге" забив гол престижу.

Зазначимо, український форвард "Брюгге" Роман Яремчук провів на полі 62 хвилини, відзначившись лише жовтою карткою в першому таймі.

"Бенфіка" - "Брюгге" - 5:1

Голи: Сілва, 38, Рамуш, 45+2, 57, Маріу, 71 пен, Нерес, 77 - Мейєр, 87

"Бенфіка": Влаходімос, Ба (Жілберто, 63), Отаменді (Морато, 74), Антоніу Сілва, Грімальдо, Жоау Маріу (Жоау Невеш, 74), Рафа Сілва, Еурснес, Шикінью (Нерес, 63), Флорентіну, Гонсалу Рамуш

"Брюгге": Міньоле, Мата (Одої, 63), Мехеле, Сілла, Мейєр, Ванакен (Рітс, 75), Нільсен, Ланг (Нвадіке, 46), Соуа (Нуса, 75), Яремчук (Жуджла, 62), Бьюкенен

Попередження: Яремчук (17), Ланг (20), Отаменді (29), Сілла (43), Мейєр (48)

Огляд матчу:

Таким чином, двоматчеве протистояння команд завершилося перемогою "Бенфіки" із загальним рахунком 7:1 і проходом португальців до наступного раунду змагання.

Жеребкування 1/4 фіналу і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів пройде 17 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 пройде 10 червня 2023 року на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у минулорічному фіналі здолав "Ліверпуль".

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