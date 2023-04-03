Грем Поттер працював в "Челсі" з вересня минулого року.

Англійський спеціаліст Грем Поттер був звільнений з поста головного тренера лондонського "Челсі".

Про це повідомляє офіційний сайт "синіх". Клуб подякував 47-річному тренеру за роботу та побажав успіхів у майбутньому.

"Грем вивів нас до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де ми зустрінемося з мадридським "Реалом". Клуб хотів би подякувати Грему за всі його зусилля і внесок і побажати йому всього найкращого в майбутньому", - йдеться в заяві "Челсі".

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Грем Поттер очолив "Челсі" 8 вересня 2022 року після звільнення Томаса Тухеля. До цього він тренував "Брайтон". Під керівництвом Поттера "сині" здобули 12 перемог в 31 матчі, 8 разів команда зіграла внічию, 11 разів - програла.

Поттер вивів лондонський клуб в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де "сині" зіграють з мадридським "Реалом". У чемпіонаті Англії "Челсі" заробив 38 очок за 28 матчів і займає 11-е місце.

В останньому матчі під керівництвом Поттера "Челсі" на своєму полі в рамках 29-го туру АПЛ поступився "Астон Віллі" з рахунком 0:2.

За інформацією The Telegraph, "Челсі" повинен виплатити Грему Поттеру 50 мільйонів фунтів за контрактом, який був розрахований до літа 2027 року. Однак джерело повідомляє, що лондонський клуб не буде виплачувати тренеру повну суму компенсації.

Додамо, що до кінця сезону виконуючим обов'язки головного тренера був призначений Бруно Сальтора. У клубі вірять, що під його керівництвом у гравців буде більше шансів перемогти "Реал" в Лізі чемпіонів.

Що стосується призначення постійного тренера влітку, то керівництву клубу симпатизує кандидатура німецького фахівця Юліана Нагельсманна, але він повинен довести, що здатний працювати з топ-гравцями.

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