Команда Грема Поттера зазнала вже десятої поразки в нинішньому сезоні АПЛ.

У суботу, 1 квітня, лондонський "Челсі" зазнав поразки проти "Астон Вілли" в рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "синіх" Грем Поттер поділився думками про матч проти "Астон Вілли". Фахівець зазначив, у грі його команди простежується позитив, а за результат він бере відповідальність на себе.

"Гравці віддали всі сили, взяли на себе відповідальність, вони старалися, у них було багато входів у штрафний майданчик, ударів і атак.

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У підсумку, ми пропустили перший гол - справедливо. Ми поступалися 0:1, але гравці відреагували добре, так було протягом всієї гри. Другий пропущений розчарував, адже ми добре розпочали другий тайм.

Якщо ви подивитеся на поглиблену статистику, то побачите багато позитиву. Втім, поки ми відчуваємо себе не надто позитивно.

Після поразки завжди залишається розчарування. Ми повинні проаналізувати гру і подивитися, що ми зробили добре, а що можемо зробити краще.

У захисному аспекті ми залишили себе занадто відкритими, але, знову-таки, якщо подивитися на статистику - у нас були шанси, ми виходили один на один. Але в головному, в забиванні голів, ми були другими.

Не люблю нікого звинувачувати, я повинен взяти відповідальність на себе. Ми - команда і повинні триматися разом. Ми виграємо і програємо разом.

Ми відновимося і будемо готуватися до наступної гри. Потрібно відреагувати на поразку, це зрозуміло. Ми з нетерпінням чекаємо цього", - наводить слова Поттера BBC.

Додамо, що "Челсі" програв "Астон Віллі" на своєму полі з рахунком 0:2.

У цій грі Михайло Мудрик мав кілька хороших моментів, щоб забити гол. Зокрема, український вінгер виходив один на один з воротарем "Вілли" Мартінесом, але не зміг переграти його.

За підсумками матч статистичний портал SofaScore назвав Мудрика найгіршим гравцем цієї зустрічі. Українець отримав оцінку 5,8 бала.

Після 29-ти турів "Челсі" знаходиться на 11 позиції, маючи 38 очок в активі.

"Сині" зазнали вже 10-ї поразки в нинішньому сезоні АПЛ.

У наступному турі чемпіонату Англії "Челсі" зіграє проти "Ліверпуля". Матч заплановано на 4 квітня.

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