Лондонський "Челсі" зазнав десятої поразки в нинішньому сезоні АПЛ.

У суботу, 1 квітня, відбувся поєдинок 29-го туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським "Челсі" і "Астон Віллою".

Матч проходив на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершився сенсаційною перемогою гостей з рахунком 2:0.

Перший гол у цій зустрічі був забитий на 18-й хвилині - м'яч у сітку воріт "Челсі" відправив Оллі Уоткінс.

На старті другого тайму "Астон Вілла" змогла подвоїти свою перевагу - з передачі Джейкоба Ремзі забив Джон Макгінн.

"Челсі" - "Астон Вілла" - 0:2

Голи: Уоткінс, 18, Макгінн, 56

"Челсі": Аррісабалага, Джеймс, Кулібалі, Кукурелья (Пулішич, 80), Лофтус-Чік (Канте, 57), Фернандес, Ковачич (Галлахер, 80), Чілвелл, Гаверц, Мудрик (Мадуеке, 57), Феліш

"Астон Вілла": Мартінес, Янг, Конса, Мінгз, Морено (Дінь, 89), Макгінн, Камара (Чеймберс, 46), Луїс (Дендонкер, 87), Ремзі, Буендія (Бейлі, 76), Уоткінс

Попередження: Ковачич (39), Чілвелл (54), Фернандес (68) – Камара (4), Чеймберс (84), Дінь (90+3)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на цей поєдинок у стартовому складі "синіх" і провів на полі 56 хвилин, після чого його замінив Чуквунонсо Мадуеке.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 5,8 бала. Це найгірша оцінка серед усіх гравців, які брали участь у цій грі.

"Астон Вілла" набрала 41 очко і піднялася на 9-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Лондонський "Челсі" залишився з 38 балами і опустився на 11-у позицію.

У наступному турі "Астон Вілла" зіграє проти "Лестера", а "Челсі" зустрінеться з "Ліверпулем". Обидва матчі відбудуться 4 квітня.

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