Команду Михайла Мудрика може очолити Роберто Де Дзербі, який раніше працював з українцем у "Шахтарі".

Лондонський "Челсі", який напередодні відправив у відставку Грема Поттера, займається пошуками нового головного тренера.

Як повідомлялося раніше, керівництво "синіх" прийняло рішення, що до кінця цього сезону команду тренуватиме виконуючий обов'язки головного тренера Бруно Сальтор. Новий наставник приступить до обов'язків в літнє міжсезоння.

Як повідомляє журналіст Мігель Ділейні, "Челсі" розглядає трьох кандидатів на посаду нового тренера: Роберто Де Дзербі, Юліана Нагельсмана і Маурісіо Почеттіно.

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При цьому, як стверджує джерело, колишній тренер "Шахтаря" Де Дзербі є однією з пріоритетних кандидатур.

Варто відзначити, що італійський фахівець зараз очолює "Брайтон" і переманити його буде досить складно. Примітно, що Де Дзербі прийшов у "Брайтон" на місце того ж Грема Поттера, який пішов в "Челсі".

Юліан Нагельсман і Маурісіо Почеттіно зараз вільні і домовитися з ними буде легше.

Зокрема, німецький фахівець два тижні тому був звільнений з поста тренера "Баварії" і зараз відкритий до нових пропозицій.

Відзначається, що Нагельсманом цікавиться також лондонський "Тоттенхем".

Деякі ЗМІ повідомляють, що керівництво "Челсі" вже почало переговори з екс-тренером "Баварії", але ця інформація не має офіційного підтвердження.

Маурісіо Почеттіно в липні 2022 року був звільнений з посади головного тренера ПСЖ і з тих пір перебуває без роботи. Аргентинським фахівцем, крім "Челсі", цікавиться також міланський "Інтер" і мадридський "Реал".

Нагадаємо, Грем Поттер очолив "Челсі" у вересні минулого року, після того як клуб звільнив німецького фахівця Томаса Тухеля.

Після 29-ти турів "сині" займають 11-е місце в турнірній таблиці АПЛ, що є абсолютним провалом для клубу. Особливо враховуючи, що "Челсі" за два останніх трансферних вікна витратив на покупку нових гравців понад 600 мільйонів євро.

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