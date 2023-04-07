Центральним матчем 30-го туру АПЛ стане протистояння "Ліверпуля" і "Арсеналу".

З 8 по 9 квітня будуть зіграні поєдинки 30-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У перший ігровий день відбудуться вісім матчів, ще дві гри заплановані на неділю.

Відкриє програму 30-го туру АПЛ матч "Манчестер Юнайтед" проти "Евертона", кольори якого захищає гравець збірної України Віталій Миколенко.

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Також у суботу зіграє свій матч і команда Михайла Мудрика. "Челсі" на виїзді зустрінеться з "Вулверхемптоном". Відзначимо, що це буде перша гра "синіх" під керівництвом Френка Лемпарда. 44-річний фахівець був призначений головним тренером команди до завершення цього сезону.

Центральним поєдинком 30-го туру АПЛ стане дуель "Ліверпуля" і "Арсеналу". Цей поєдинок відбудеться в неділю.

Розклад матчів 30-го туру АПЛ

8 квітня

14:30 Манчестер Юнайтед - Евертон

17:00 Вулвергемптон - Челсі

17:00 Тоттенхем - Брайтон

17:00 Лестер - Борнмут

17:00 Фулхем - Вест Хем

17:00 Брентфорд - Ньюкасл

17:00 Астон Вілла - Ноттінгем Форест

19:30 Саутгемптон - Манчестер Сіті

9 квітня

16:00 Лідс - Кристал Палас

18:30 Ліверпуль - Арсенал

Положення команд в турнірній таблиці АПЛ

Лідирує в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал". В активі "канонірів" 72 очки, що на 8 балів більше, ніж у "Манчестер Сіті". "Городяни" йдуть на другій сходинці. Третя позиція за "Ньюкаслом" - 53 очки. На четвертому місці з 53 балами йде "Манчестер Юнайтед".

У зоні вильоту АПЛ знаходяться: "Борнмут" (18-е місце, 27 очок), "Лестер" (19-е місце, 25 очок), "Саутгемптон" (20-е місце, 23 очки).

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