Перша дуель "Челсі" і "Реала" пройде в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

У середу, 12 квітня, відбудеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

Гра пройде на знаменитому стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Іспанії. Головним арбітром зустрічі призначений французький рефері Франсуа Летексьє.

Мадридський "Реал" пробився в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обігравши в чвертьфіналі турніру "Ліверпуль". У першій грі "вершкові" розгромили "червоних" з рахунком 5:2, у повторній зустрічі рахунок був скромніший - "Реал" переміг 1:0.

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Лондонський "Челсі" на стадії 1/8 фіналу вибив дортмундську "Боруссію". Перша гра команд у Дортмунді завершилася перемогою "джмелів" - 1:0. Матч-відповідь у Лондоні був за "Челсі". "Сині" виграли з рахунком 2:0 і вийшли в наступний раунд турніру.

"Реал" Мадрид і "Челсі" в рамках Ліги чемпіонів перетиналися двічі. Обидва рази це було на етапі плей-офф. У сезоні 20/21 "Челсі" вибив "Реал" за сумою двох матчів у півфіналі (1:1, 2:0), а в сезоні 21/22 на стадії 1/4 фіналу перемогу за сумою двох ігор здобули "вершкові" (3:1, 2:3).

Додамо, що лондонський "Челсі" нещодавно звільнив головного тренера команди Грема Поттера і призначив на його місце Френка Лемпарда. Чи допоможе зміна наставника "синім" здолати "Реал" ми дізнаємося вже дуже скоро.

Відзначимо, що в першій грі під керівництвом Лемпарда "Челсі" програв "Вулверхемптону" в рамках АПЛ з рахунком 0:1.

Реал Мадрид - Челсі: прогноз

У дуелі англійського та іспанського клубів букмекери вважають фаворитом "Реал". Зробити ставку на перемогу "вершкових" в цій грі можна з коефіцієнтом 1,74. Перемога "Челсі" оцінюється коефіцієнтом 5,20. Коефіцієнт на нічию-3,75.

Гол "Реала" в матчі з "Челсі" оцінюється коефіцієнтом 1,19, а на гол "синіх" приймають ставки з коефіцієнтом - 1,61. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 1,90.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу підопічних Карло Анчелотті з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 6,60.

На прохід англійського клубу в наступний раунд Ліги чемпіонів можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,75, а на прохід іспанського колективу - 1,49.

Реал Мадрид - Челсі: трансляція

На території України в прямому ефірі перший поєдинок 1/4 фіналу між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч-відповідь команди зіграють 18 квітня в Лондоні.

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