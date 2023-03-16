Результат зустрічі вирішив гол французького нападника Каріма Бензема.

У середу, 15 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і мадридським "Реалом".

Поєдинок проходив на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершився перемогою господарів поля.

Перший тайм пройшов приблизно в рівній боротьбі при невеликій перевазі "Реала" у володінні м'ячем. Обидві команди мали гольові шанси в першій половині гри, проте реалізувати їх не змогли.

Відео дня

Результат зустрічі вирішив єдиний гол, забитий в кінцівці гри. На 79-й хвилині французький форвард "вершкових" Карім Бензема вразив ворота Аліссона і приніс своїй команді мінімальну перемогу.

"Реал" - "Ліверпуль" - 1:0

Гол: Бензема, 79

"Реал": Куртуа, Начо, Рюдігер, Мілітао, Карвахаль (Васкес, 86), Кроос (Чуамені, 84), Камавінга, Модріч (Себальос, 81), Вінісіус (Асенсіо, 84), Бензема (Родріго, 82), Вальверде

"Ліверпуль": Аліссон, Е. Робертсон (Цімікас, 90+1), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Фабіньо, Мілнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Нуньєс (Фірміно, 57), Жота (Елліотт, 57), Салах, Гакпо (Карвалью, 90+2)

Попередження: Цимікас, 90+4

Огляд матчу:

Перший матч цих команд завершився розгромною перемогою "Реала" з рахунком 5:2. Таким чином, за підсумками двох зустрічей мадридський клуб здобув перемогу над "Ліверпулем" із загальним рахунком 6:2 і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Суперник "Реала" по 1/4 фіналу Ліги чемпіонів стане відомий у п'ятницю, 17 березня. Саме в цей день відбудеться жеребкування наступного етапу турніру.

Нагадаємо, мадридський "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі минулого розіграшу цього турніру "вершкові" перемогли "Ліверпуль".

Вас також можуть зацікавити новини: