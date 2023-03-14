Перша зустріч команд завершилася розгромною перемогою "Реала".

У середу, 15 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між іспанським "Реалом" та англійським "Ліверпулем".

Гра пройде на знаменитому стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Головним арбітром зустрічі призначений німецький рефері Фелікс Цваєр. Допомагати йому будуть Штефан Лупп та Марко Ахмюллер. Арбітр ВАР - Марко Фріц.

Перший поєдинок команди зіграли три тижні тому в Англії. "Ліверпуль" приголомшливо почав матч на "Енфілді", отримавши перевагу в два м'ячі вже до 15-ї хвилини. Однак закінчився той матч повним провалом для команди Юргена Клоппа. Мадридський клуб зробив видатний камбек і виграв гру з рахунком 5:2. По два м'ячі у складі "вершкових" забили Вінісіус Жуніор і Карім Бензема, ще один гол в активі Едера Мілітао. У складі "Ліверпуля" забивали Дарвін Нуньєс і Мохамед Салах.

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Варто відзначити, що після тріумфу на "Енфілді" у команди Карло Анчелотті стався спад. "Реал" зіграв внічию з "Атлетіко" (1:1), поступився "Барселоні" (0:1), розписав мирову з "Бетісом" (0:0) і лише в минулі вихідні "вершковим" вдалося перервати серію невдач, перемігши "Еспаньол" (3:1).

"Ліверпуль" після поразки від "Реала" зіграв внічию з "Крістал Пелас" (0:0), потім здобув дві перемоги проти "Вулверхемптона" (2:0) і "Манчестер Юнайтед" (7:0). Перед грою у відповідь проти "вершкових" підопічні Клоппа знову зіпсували настрій собі і вболівальникам, сенсаційно програвши "Борнмуту" (0:1).

Реал - Ліверпуль: прогноз

Букмекери вважаю мадридський "Реал" фаворитом матчу-відповіді з "Ліверпулем". Так, ставки на перемогу команди Карло Анчелотті приймаються з коефіцієнтом 2,40. Нічия - 4,00. Перемога "червоних" оцінена коефіцієнтом 2,98.

Поставити на гол "Реала" в цій грі можна з коефіцієнтом 1,16, на гол "Ліверпуля" - 1,22. Коефіцієнт на "обидві заб'ють" - 1,52.

Аналітики практично не вірять в те, що "Ліверпулю" вдасться зробити камбек і вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Коефіцієнт на прохід "червоних" до наступного раунду турніру - 16,00, в той час як на вихід "Реала" - 1,03.

Найімовірніше, на думку букмекерів, матч "Реала" і "Ліверпуля" завершиться внічию з рахунком 1:1. На даний результат можна поставити з коефіцієнтом 7,30.

Реал - Ліверпуль: трансляція

В Україні пряма трансляція матчу "Реал" - "Ліверпуль" буде доступна на MEGOGO і Volia TV.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Додамо, що "Реал" і "Ліверпуль" зустрічалися у фіналі минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Перемогу тоді здобули мадридці, завоювавши цей титул в 14-те у своїй історії.

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