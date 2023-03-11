Перемогу "вершковим" принесли голи Вінісіуса Жуніора, Едера Мілітао і Марко Асенсіо.

У суботу, 11 березня, відбувся поєдинок 25-го туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" протистояв "Еспаньолу".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі відкрили гості - на 8-й хвилині точним ударом з передачі Рубена Санчеса відзначився Хоселу. "Реал" відігрався на 22-й хвилині - гол після передачі Тоні Крооса забив Вінісіус Жуніор. Другий м'яч "вершкових" забив Едер Мілітао, бразильський захисник відзначився з передачі Орельєна Тчуамені. Третій м'яч "Реала" на 90+3-й хвилині забив Марко Асенсіо.

Відео дня

"Реал" - "Еспаньол" - 3:1

Голи: Вінісіус, 22, Мілітао, 39, Асенсіо, 90 - Хоселу, 8

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Мілітао, Камавінга, Асенсіо, Модріч, Кроос, Тчуамені, Вальверде, Вінісіус Жуніор, Родріго

"Еспаньол": Пачеко, Санчес, Хіль, Сергі Гомес, Монтес, Кабрера, П'єр-Габріель, Грагера, Вінісіус Коста, Дардер, Хоселу, Брейтуейт

Попередження: Кабрера (19), Вінісіус Жуніор (32), Хіль (56)

Огляд матчу:

Відзначимо, що для півзахисника "Реала" Тоні Крооса ця зустріч стала 400-ю у складі "Королівського клубу" у всіх турнірах. Кроос став шостим іноземцем в історії, який зіграв за "Реал" 400 і більше матчів.

До Тоні Крооса відмітка в 400 і більше матчів за мадридський "Реал" підкорялася португальцю Кріштіану Роналду (438), хорвату Луці Модрічу (471), бразильцям Роберто Карлосу (527) і Марсело (546), а також французу Каріму Бензема (632).

За 25 турів "Реал" набрав 56 очок і займає в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії друге місце. "Еспаньол" з 27 балами йде на 13-й позиції. Лідирує в турнірі "Барселона", в активі якої 62 очки.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Барселони". "Ель-Класіко" відбудеться 19 березня.

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