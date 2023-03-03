Мадридський гранд зробить другу спробу підписати Кіліана Мбаппе.

Мадридський "Реал" планує серйозно посилити лінію атаки в літнє міжсезоння.

Як повідомляє портал Abc.es, "вершкові" готові прийдешнім літом повторити спробу підписати зіркового нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

За інформацією джерела, іспанський гранд готовий заплатити ПСЖ за трансфер 24-річного француза 220 мільйонів євро.

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Нагадаємо, Кіліан Мбаппе вже був близький до переходу в "Реал" після закінчення минулого сезону. У ЗМІ повідомляли про те, що футболіст погодив контракт з мадридським клубом, проте зірка ПСЖ в останній момент вирішив залишитися в Парижі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Мбаппе незадоволений станом справ в ПСЖ і готовий розглянути варіант зі зміною клубної прописки.

Додамо, що в поточному сезоні Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 29 матчів, в яких відзначився 29 забитими м'ячами і сімома результативними передачами.

Чинний контракт форварда з парижанами розрахований до червня 2025 року.

Кіліан Мбаппе: кар'єра та досягнення

Мбаппе є вихованцем "Монако", за який дебютував у 16-річному віці в 2015 році. У складі "монегасків" француз зіграв 60 матчів, забив 27 голів і віддав 16 гольових передач.

У 2017 році Кіліан перебрався з "Монако" в ПСЖ за 180 мільйонів євро. У складі парижан Мбаппе зіграв 246 матчів, в яких забив 200 голів і віддав 95 результативних передач.

З ПСЖ нападник чотири рази ставав чемпіоном Франції, тричі перемагав у Кубку Франції і по два рази вигравав Кубок французької ліги і Суперкубок країни.

За національну збірну Франції Мбаппе зіграв 66 матчів і забив 36 голів. З французькою національною командою Кіліан став переможцем ЧС-2018.

На ЧС-2022 Кіліан Мбаппе зі збірною Франції дійшов до фіналу, де команда поступилася Аргентині. 24-річний форвард відзначився хет-триком у фіналі і став найкращим бомбардиром мундіалю.

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