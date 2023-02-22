Тібо Куртуа допустив курйозну помилку на початку гри, яка призвела до пропущеного голу.

У вівторок, 21 лютого, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому мадридський "Реал" розгромив "Ліверпуль".

Бельгійський голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа оцінив вольову перемогу іспанського клубу в матчі, а також згадав свою безглузду помилку, яка призвела до пропущеного голу.

"У момент з другим голом "Ліверпуля" нам трохи не пощастило, тому що я облажався. Начебто контролював м'яч і хотів відразу ж віддати пас. Але потім побачив, що Салах зупинився, і спробував перевести м'яч на праву ногу, але він відскочив від мого коліна.

Відео дня

Я перший раз зіграв у Лізі чемпіонів на "Енфілді" в присутності фанатів. Той факт, що вболівальники "Ліверпуля" аплодували Модрічу і Бензема, тільки доводить, що ці люди вміють цінувати хлопців, які є великими гравцями", - наводить слова Куртуа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, на 14-й хвилині матчу проти "Ліверпуля" воротар Реала "привіз" гол у свої ворота. Тібо Куртуа спочатку невдало обробив м'яч, а потім відпустив його від себе, чим скористався Салах. Мохамед зробив рахунок 2:0 на користь "Ліверпуля", але мадридці відповіли п'ятьма голами і здобули розгромну перемогу.

Відео курйозної помилки Куртуа:

Зустріч "Ліверпуля" і "Реала" відбудеться 15 березня в Мадриді.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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