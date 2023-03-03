"Барселона" зробила вагомий крок до фіналу Кубка Іспанії з футболу.

У четвер, 2 березня, відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка Іспанії, в якому мадридський "Реал" протистояв "Барселоні".

Матч проходив на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершився на користь "блаугранас" з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у цій зустрічі був забитий на 26-й хвилині після блискавичної контратаки "Барселони". Франк Кессьє вийшов один на один з голкіпером і зумів проштовхнути м'яч у ворота, незважаючи на зусилля захисників йому перешкодити. Якийсь час судді перевіряли момент на можливий офсайд, але пізніше зарахували взяття воріт, переписавши забитий м'яч на автогол захисника Едера Мілітао.

"Реал" - "Барселона" - 0:1

Гол: Мілітао, 26, аг

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо (Родріго, 67), Модріч (А. Родрігес, 84), Камавінга, Кроос (Тчуамені, 74), Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Бальде, Бускетс, Кессьє (С. Роберто, 86), де Йонг, Рафінья (Фаті, 69), Ферран Торрес, Гаві

Попередження: Вінісіус, 24, Начо, 55, Вальверде, 73 - Рафінья, 45, Гаві, 51, Кессьє, 67

Огляд матчу:

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії "Барселона" і "Реал" зіграють 5 квітня на стадіоні "Камп Ноу".

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Іспанії є "Реал Бетіс". У фіналі минулого сезону команда перемогла "Валенсію".

Найтитулованішим клубом турніру є каталонська "Барселона", яка перемагала в турнірі 31 раз.

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