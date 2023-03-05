Підопічні Юргена Клоппа відправили сім голів у ворота "червоних дияволів".

У неділю, 5 березня, відбувся центральний поєдинок 26-го туру англійської Прем'єр-ліги ,в якому зустрічалися "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед".

Гра проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася з рахунком 7:0 на користь господарів поля.

Певрий гол "червоні" забили в кінцівці першого тайму - на 43-й хвилині відзначився нідерландський нападник "червоних" Коді Гакпо.

У другому таймі "Ліверпуль" відправив у ворота "червоних дияволів" ще шість м'ячів. На 47-й хвилині відзначився уругвайський нападник Дарвін Нуньєс, він головою замкнув подачу Харві Елліотта. На 50-й хвилині Гакпо оформив дубль, йому асистував Мохамед Салах. На 66-й хвилині голом відзначився вже сам Салах. На 75-й хвилині Нуньєс оформив дубль, уругваєць забив головою після подачі Джордана Хендерсона. Через вісім хвилин свій другий м'яч забив і Салах. Остаточний рахунок на 88-й хвилині встановив форвард Роберто Фірміно.

"Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 7:0

Голи: Гакпо, 43, 50, Нуньєс, 50, 65, Салах, 66, 85, Фірміно, 88

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Елліотт (Джонс 86), Фабіньо (Мілнер 79), Хендерсон (Байчетіч 79), Салах, Гакпо (Фірміно 79), Нуньєс (Жота 79)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Мартінес (Маласія 77), Варан, Далот, Фред (Мактоміней 58), Каземіро (Забітцер 77), Фернандеш, Вегхорст (Гарначо 58), Антоні, Рашфорд (Еланга 85)

Попередження: Фабіньо 41, Салах 84 - Антоні 53, Мартінес 61, Мактоміней 64

Огляд матчу:

Варто відзначити, що Мохамед Салах випередив Роббі Фаулера і став найкращим бомбардиром "Ліверпуля" в рамках АПЛ (129 м'ячів проти 128). Крім того, єгиптянин став першим гравцем в історії мерсисайдців, який вразив ворота в шести матчах поспіль у всіх турнірах.

Додамо, що ця поразка стала найбільшою в історії "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ. Раніше "червоні дияволи" програвали в АПЛ з різницею в п'ять голів проти: "Ньюкасла" (0:5, 1996 рік), "Челсі" (0:5, 1999 рік), "Манчестер Сіті" (1:6, 2011), "Тоттенхема" (1:6, 2020 рік), "Ліверпуля" (0:5, 2021).

"Манчестер Юнайтед" займає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 49 очок за 25 зіграних матчів. "Ліверпуль" піднявся на п'яту позицію, в активі "червоних" 42 бали. Лідирує в турнірній таблиці лондонський "Арсенал", у "канонірів" 63 набраних очки.

У наступному турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" зіграє проти "Борнмута" (11 березня), а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Саутгемптоном" (12 березня).

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