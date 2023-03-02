Визначилися пари 1/4 фіналу Кубка Англії.

У середу, 1 березня, відбулися заключні чотири матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.

Головною сенсацією ігрового дня став виліт "Саутгемптона", який виступає в АПЛ, від представника четвертого за силою дивізіону чемпіонату Англії - "Грімсбі". "Святі" програли на своєму полі з рахунком 1:2.

Також сенсаційно вилетів на стадії 1/8 фіналу лондонський "Тоттенхем". "Шпори" програли на виїзді проти представника Чемпіоншипу "Шеффілд Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" також був близький до того, щоб вилетіти з Кубка Англії, але команді Еріка тен Хага вдалося зробити камбек в протистоянні з "Вест Хемом" і вийти в чвертьфінал.

Ще одна путівка в 1/4 фіналу дісталася лідеру Чемпіоншипу "Бернлі", який з мінімальним рахунком обіграв "Флітвуд Таун".

Кубок Англії: результати матчів 1/8 фіналу

"Саутгемптон" - "Грімсбі" - 1:2

Голи: Чалета-Цар, 65 - Холохан, 45+1, 50 (обидва - пен.)

Огляд матчу:

"Бернлі" - "Флітвуд" - 1:0

Гол: Робертс, 90

Огляд матчу:

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хем" - 3:1

Голи: Агерд, 77 (аг), Гарначо, 90, Фред, 90+5 - Бенрама, 54

Огляд матчу:

"Шеффілд Юнайтед" - "Тоттенхем" - 1:0

Гол: Ндіайє, 79

Огляд матчу:

Додамо, що раніше в 1/4 фіналу Кубка Англії вийшли "Манчестер Сіті", "Блекберн", "Брайтон" і "Фулхем".

Згідно з результатами жеребкування, у чвертьфіналі "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Фулхема", "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Бернлі", "Брайтон" зустрінеться з "Грімсбі", а "Шеффілд Юнайтед" прийме на своєму полі "Блекберн".

Матчі 1/4 фіналу Кубка Англії заплановані на 18 березня.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Англії є "Ліверпуль". У фіналі минулого сезону "червоні" перемогли "Челсі".

Найтитулованішим клубом турніру є лондонський "Арсенал", який здобував перемогу в турнірі 14 разів.

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