Тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп повторив велике досягнення легендарного сера Алекса Фергюсона.

У суботу, 14 травня, "Ліверпуль" грав проти "Челсі" у фінальному матчі 150-го розіграшу Кубка Англії з футболу. Зустріч пройшла в суботу в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

В основний час команди створили кілька гольових моментів, проте забити не змогли.

В овертаймі футболісти продовжили атакувати, але діяли більш акуратно. Такий стиль перевів гру в серію пенальті.

У післяматчевих пенальті перемогу здобув "Ліверпуль" з рахунком 6:5.

Вирішальний пенальті реалізував захисник "Ліверпуля" Константінос Цимікас. У "Челсі" промахнулися захисник Сесар Аспілікуета і хавбек Мейсон Маунт, чий удар відбив Аліссон Бекер. Удар нападника Садіо Мане відбив воротар "Челсі" Едуард Менді.

"Челсі" - "Ліверпуль" - 0:0 (5:6)

"Челсі": Менді, Джеймс, Тіаго Сілва, Рюдігер, Чалоба (Аспілікуета, 105), Алонсо, Ковачич (Канте, 66), Жоржиньо, Пулішич (Лофтус-Чік, 105, Барклі, 120), Маунт, Лукаку (Зієш, 85)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, ван Дейк (Матіп, 90), Конате, Робертсон (Цимікас, 111), Хендерсон, Тьяго Алькантара, Кейта (Мілнер, 74), Салах (Діогу Жота, 33), Мане, Діас (Фірміні, 98)

Попередження: Джеймс (77)

Огляд матчу:

Для "Ліверпуля" цей трофей став вже другим у нинішньому сезоні. Наприкінці лютого "мерсисайдці" перемогли "Челсі" у фіналі Кубка англійської ліги, причому також у серії пенальті.

"Ліверпуль" грав у фіналі Кубка Англії в 15-й раз, команда стала восьмикратним переможцем турніру (1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022).

"Челсі" взяв участь у вирішальному матчі турніру в 16-й раз, на рахунку команди вісім титулів. Варто відзначити, що "Челсі" програє у фіналі Кубка Англії вже другий сезон поспіль. "Сині" у фінальній грі минулого сезону з мінімальним рахунком поступилися "Лестеру" (0:1).

Підтримка України перед матчем

Перед фінальною битвою футболісти "Челсі" і "Ліверпуля" висловили підтримку Україні у війні з російськими окупантами. Команди вийшли на поле з прапором України, на якому було написано слово "peace" ("мир").

Досягнення Юргена Клоппа

Перемога в Кубку Англії це перший подібний трофей в кар'єрі головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа. Це дозволило німецькому фахівцеві повторити досягнення сера Алекса Фергюсона, повідомляє Opta Sports в "Твіттері".

Німецький фахівець став лише другим тренером у світі після Фергюсона, який виграв з однією англійською командою Кубок європейських чемпіонів / Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Кубок англійської ліги і чемпіонат Англії.

80-річний Фергюсон тренував "Манчестер Юнайтед" з 1986 по 2013 рік, вигравши з командою 38 трофеїв.

54-річний Клопп очолив "Ліверпуль" в 2015 році і з тих пір завоював разом з командою шість трофеїв.

Кубок Англії: що потрібно знати

Кубок Англії проводиться з 1871 року і є найстарішим клубним футбольним турніром.

Рекорд за кількістю завойованих трофеїв належить "Арсеналу" (14), другим за перемогами йде "Манчестер Юнайтед" (12), третє місце ділять "Ліверпуль", "Челсі" і "Тоттенхем" (по 8).

"Арсеналу" також належить рекорд за кількістю виходів у фінал Кубка Англії - 21 раз.

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