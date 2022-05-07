2,5 мільярди фунтів, за які придбано "Челсі", підуть на благодійні потреби, зокрема на допомогу українським біженцям.

"Челсі" повідомив про те, що клуб отримав нових власників. Ними стане консорціум, до якого увійшли американські бізнесмени Тодд Боелі, Марк Волтер, а також швейцарець Хансйорг Вісс.

Про це написано у заяві лондонського футбольного клубу на їхньому офіційному сайті.

Вищезазначені бізнесмени купують "Челсі" за 2,5 мільярда фунтів і гарантують ще 1,75 мільярда інвестицій у розвиток клубу. 2,5 мільярди, за які придбано "Челсі", підуть на благодійні цілі, зокрема на допомогу українським біженцям.

Новим власникам залишається отримати всі необхідні дозволи регуляторних органів на придбання акцій клубу. Очікується, що під управління нових власників "Челсі" перейде до кінця травня.

Нагадаємо, Роман Абрамович, який володів клубом з 2003 року, потрапив під санкції британського уряду і всі його активи, включаючи "Челсі", були заморожені.

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