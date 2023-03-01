Відбулися перші чотири матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.

У вівторок, 28 лютого, відбулися перші чотири матчі 1/8 фіналу Кубку Англії з футболу.

Головною сенсацією ігрового дня став виліт "Лестера". "Лиси" на своєму полі поступилися "Блекберну", який виступає в Чемпіоншипі (другому за силою дивізіоні чемпіонату Англії).

"Манчестер Сіті" легко подолав стадію 1/8 фіналу, розгромивши на виїзді "Брістоль Сіті" з рахунком 3:0. Голами у складі команди Пепа Гвардіоли відзначилися Кевін Де Брюйне і Філ Фоден.

Також до наступного раунду Кубка Англії пробився "Брайтон", який очолює колишній тренер "Шахтаря" Роберто де Дзербі. "Чайки" на виїзді перемогли "Сток Сіті".

У заключному матчі ігрового дня "Фулхем" обіграв "Лідс Юнайтед" з рахунком 2:0. Перший гол у цій грі вийшов шедевральним - португальський хавбек Жоау Пальінья забив гарматним ударом з дальньої дистанції. Другий гол "дачників" забив орендований у "Шахтаря" вінгер Манор Соломон.

Кубок Англії: результати матчів 1/8 фіналу

"Лестер" - "Блекберн" - 1:2

Голи: Іхеаначо, 67 - Долан, 33, Смодіч, 52

"Лестер": Іверсен, Перейра (Кастань, 73), Амарті, Фас, Томас (Крістіансен, 57), Прат (Іхеаначо, 57), Сумаре (Менді, 73), Дьюсбері-Холл, Тете (Дака, 73), Варді, Барнс

"Блекберн": Пірс, Ренкін-Костелло (Бріттен, 61), Картер, Хайем, Пікерінг, Тревіс, Мортон (Філліпс, 85), Хеджес (Баклі, 84), Смодіч, Долан, Галлахер (Вейл, 76)

Попередження: Томас, Іхеаначо, Менді - Смодіч

Огляд матчу:

"Брістоль Сіті" - "Манчестер Сіті" - 0:3

Голи: Фоден, 7, 74, Де Брюйне, 81

"Брістоль Сіті": О'Лірі, Теннер (Вайманн, 46), Вайнер, Калас, Прінг (Дасілва, 77), Джеймс (Кінг, 89), Вільямс (Тейлор-Кларк, 89), Сайкс, Скотт, Белль, Уеллс (Франсуа, 82)

"Манчестер Сіті": Ортега (Едерсон, 46), Аканджі, Діаш, Аке (Гомес, 83), Льюїс, Філліпс, Марез (Гріліш, 71), Де Брюйне, Сілва (Перроне, 88), Фоден (Палмер, 83), Альварес

Попередження: Вільямс - Фоден, Сільва

Огляд матчу:

"Сток Сіті" - "Брайтон" - 0:1

Гол: Фергюсон, 30

"Сток Сіті": Бонем, Стерлінг (Клукас, 68), Туанзебе (Тейлор, 76), Вілмот, Хувер, Бейкер, Томпсон, Лоран (Смолбоун, 46), Браун (Лоу, 83), Кемпбелл (Селіна, 76), Таймон

"Брайтон": Стіл, Лампті, ван Геке, Данк, Гросс, Мак Аллістер, Кайседо, Сарм'єнто (Велбек, 79), Мітома (Енкісо, 75), Буонанотте (Велтман, 69), Фергюсон (Ундав, 69)

Попередження: Лоран, Бейкер - Ундав

Огляд матчу:

"Фулхем" - "Лідс" - 2:0

Голи: Пальінья, 21, Соломон, 56

"Фулхем": Родак, Соареш (Тете, 90), Адарабіойо, Рім, Робінсон, Лукіч, Пальінья (Г. Рід, 81), Вілсон (Вілліан, 81), Перейра, Соломон (Б. Рід, 81), Мітрович (Карлос Вінісіус, 69)

"Лідс": Мельє, Ейлінг, Кох, Крістенсен, Фірпо, Маккенні, Адамс, Рока (Ааронсон, 74), Саммервілл, Рюттер (Бамфорд, 63), Ньонто (Гаррісон, 63)

Огляд матчу:

Додамо, що ще чотири матчі 1/8 фіналу Кубка Англії з футболу будуть зіграні в середу, 1 березня.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Англії є "Ліверпуль". У фіналі минулого сезону "червоні" перемогли "Челсі".

Найтитулованішим клубом турніру є лондонський "Арсенал", який здобував перемогу в турнірі 14 разів.

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