Перемогу "Борнмуту" приніс гол Філіпа Біллінга.

У суботу, 11 березня, відбувся поєдинок 27-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Борнмут" приймав "Ліверпуль".

Зустріч пройшла на стадіоні "Віталіті" і завершилася сенсаційною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі забив Філіп Біллінг. Данський півзахисник "Борнмута" відзначився на 28-й хвилині після передачі Данго Уаттара.

На 69-й хвилині "Ліверпуль" отримав право пробити пенальті, але Мохамед Салах, який підійшов до "точки", не зміг зрівняти рахунок.

"Борнмут" - "Ліверпуль" - 1:0

Гол: Білінг, 28

"Борнмут": Нето, Сміт (Фредерікс, 80), Стівенс, Сенесі, Келлі, Лерма (Кук, 81), Ротвелл, Білінг (Крісті, 70), Уаттара, Соланке, Ентоні

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд (Мілнер, 65), ван Дейк, Конате, Робертсон, Байчетіч, Фабіньо (Хендерсон, 65), Елліотт (Діогу Жота, 46), Салах, Гакпо, Нуньєс (Фірміно, 66)

Попередження: Білінг (46), Ентоні (51), Конате (75)

Огляд матчу:

Нагадаємо, у складі "Борнмута" виступає український захисник Ілля Забарний. 20-річний українець перебрався в англійський клуб в зимове трансферне вікно з київського "Динамо" за 25 мільйонів євро. Він поки не дебютував у чемпіонаті Англії, оскільки продовжує відновлюватися після травми. Для Забарного це вже шостий пропущений матч після переходу в "Борнмут".

У поточному сезоні "Борнмут" зіграв 26 матчів в рамках АПЛ, в яких заробив 24 очки. "Вишеньки" займають 16-е місце в турнірній таблиці. "Ліверпуль", у якого 42 очки, залишився на п'ятому місці.

У наступному турі "Ліверпуль" зіграє з "Фулхемом", а "Борнмут" з "Астон Віллою". Обидва поєдинки пройдуть 18 березня.

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