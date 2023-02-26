Команда Пепа Гвардіоли продовжує гонитву за "Арсеналом" в АПЛ.

У суботу, 25 лютого, відбувся поєдинок 25-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Борнмут" протистояв "Манчестер Сіті".

Зустріч проходила на стадіоні "Віталіті" і завершилася розгромною перемогою команди Пепа Гвардіоли.

Гості змогли забити швидкий гол-на 15-й хвилині відзначився аргентинський нападник Хуліан Альварес. На 29-й хвилині "Манчестер Сіті" зміцнив свою перевагу завдяки забитому м'ячу норвезького голеадора Ерлінга Холанда, асистував йому Філ Фоден. Під завісу першої половини зустрічі відзначився вже сам Фоден, довівши рахунок до розгромного.

На 51-й хвилині "Борнмут" зміг забити гол, але у свої ворота - це зробив захисник Кріс Мефам.

На 83-й хвилині "вишеньки" вразили вже ворота гостей: зробив це Хефферсон Лерма, встановивши підсумковий рахунок зустрічі.

"Борнмут" - "Манчестер Сіті" - 1:4

Голи: Лерма, 83 - Альварес, 15, Холанд, 29, Фоден, 45, Мефам, 51 (автогол)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що гол, забитий Холандом в цьому матчі, став для норвезького форварда 27-м в 23 іграх АПЛ. Таким чином, 22-річний футболіст побив рекорд "Манчестер Сіті" за голами в АПЛ в сезоні.

Раніше рекорд належав легендарному аргентинському нападнику Серхіо Агуеро, який забив 26 голів у сезоні-2014/2015.

Додамо, що Холанд лідирує в бомбардирських перегонах нинішнього сезону АПЛ. На другому місці знаходиться Харрі Кейн (17 голів), у Маркуса Рашфорда і Айвана Тоні - по 14 голів.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" набрав 55 очок і скоротив відставання від лідируючого в чемпіонаті "Арсеналу" на два очки (але у "канонірів" ще є матч в запасі). "Борнмут" залишився на 19-му місці в зоні вильоту (21 очко).

У наступному турі "городяни" зіграють з "Ньюкаслом", а "Борнмут" зустрінеться з "Арсеналом". Обидва матчі пройдуть в суботу, 4 березня.

Нагадаємо, в зимове трансферне вікно у "Борнмут" з київського "Динамо" перейшов 20-річний захисник Ілля Забарний. Українець поки не дебютував у чемпіонаті Англії, оскільки продовжує відновлюватися після травми. Очікується, що Забарний зможе повернутися на поле через 2-4 тижні.

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